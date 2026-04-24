Hasil Mutua Madrid Open: Sabalenka Kesulitan, Swiatek Melaju Kencang

Aryna Sabalenka harus melalui perlawanan kuat pada babak kedua Madrid Open 2026, sementara Iga Swiatek melenggang mulus melewati laga pembukanya dalam ajang WTA 1000 tersebut.

Sabalenka yang memulai perjalanan untuk mempertahankan gelar, harus berjuang dengan gigih untuk mengalahkan Peyton Stearns 7-5, 6-3.

"Saya hanya senang bisa menang. Mungkin tidak seindah itu, tetapi saya merasa jauh lebih baik di lapangan menjelang akhir pertandingan," kata Sabalenka dikutip dari WTA.

"Ini bukan pertandingan yang mudah. Saya sudah mempersiapkan diri sebelum datang ke sini, tetapi altitude dan lapangan ini serta permainannya, itu tidak mudah."

Meskipun skor akhir menunjukkan kemenangan mudah bagi Sabalenka, kemenangan itu tentu saja tidak diraih tanpa perlawanan dari Stearns.

Petenis Amerika itu memaksa tiga break point di gim pembuka, meskipun Sabalenka akhirnya berhasil mempertahankan servisnya dalam tiga deuce.

Kemudian, Stearns tampil gemilang, memenangi delapan poin berturut-turut, mempertahankan servisnya dan mematahkan servis Sabalenka tanpa kehilangan poin untuk unggul satu break menjelang pergantian gim kedua.

Namun, Sabalenka berhasil merebut kembali break point dalam gim 13 -- ia berhasil mengonversi empat dari 12 break point atau 33 persen dalam pertandingan selama satu jam 35 menit itu.

Kemenangan itu membuat petenis No.1 dunia tersebut melaju ke babak ketiga di Madrid Open untuk kelima kali dalam karirnya, dan meraih kemenangan beruntun ke-13 musim ini.

Juara tiga kali di ibu kota Spanyol itu akan menghadapi Jacqueline Cristian pada babak ketiga, Sabtu (25/4).

Swiatek Mulus

Sementara itu, unggulan No.4 Swiatek, juara 2024, menikmati awal yang mulus dengan kemenangan dominan 6-1, 6-2 atas petenis kualifikasi Daria Snigur hanya dalam 61 menit.

Kesalahan ganda beruntun di gim servis pembuka Snigur menyebabkan break langsung, dan menentukan jalannya pertandingan selanjutnya.

Swiatek mencetak 16 winner sementara Snigur hanya tujuh, dan Snigur sendiri melakukan 22 kesalahan sendiri.

Awal yang lambat di set kedua membuat petenis Polandia itu tertinggal 0-2, tetapi ia dengan cepat memperbaiki keadaan dan hanya kehilangan tujuh poin lagi dalam enam gim berikutnya.

Lawan Swiatek di babak ketiga adalah unggulan ke-31 Ann Li yang mengalahkan petenis kualifikasi dan rekan senegaranya dari Amerika Alycia Parks dengan skor 6-2, 6-7(5), 6-3.

Unggulan Gugur

Sementara itu, kekalahan mengejutkan dialami unggulan No.7 Elina Svitolina yang dipaksa menyerah 3-6, 4-6 oleh Anna Bondar asal Hungaria.

Svitolina, semifinalis di Stuttgart pekan lalu, menerima perawatan pada pergelangan kakinya selama jeda medis saat tertinggal 2-3 pada set kedua.

"Saya tahu saya harus menampilkan permainan terbaik saya, dan saya rasa saya berhasil melakukannya hari ini," kata Bondar.

"Saya bermain melawannya tiga kali tahun lalu, jadi saya tahu apa yang harus saya harapkan. Saya rasa kondisi di sini sangat cocok dengan gaya permainan saya, saya suka menggunakan pukulan forehand yang kuat, jadi saya rasa itu adalah salah satu kunci kemenangan."