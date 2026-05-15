Hasil Perempat Final Thailand Open 2026: Isyana/Rinjani Kalah 3 Set dari Unggulan Pertama

Ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine mengakui ketangguhan unggulan pertama asal Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 12-21, 21-12, dan 17-21 pada perempat final Thailand Open 2026 di Bangkok, Jumat.

Isyana/Rinjani mengaku bahwa banyak memperoleh tekanan dari pola serangan yang dilancarkan oleh ganda unggulan pertama Thailand Open 2026 ini.

"Pada pertandingan hari ini, kami cukup kebingungan terutama di gim pertama. Kemudian, kami bisa main lebih tenang, santai dan fokus di gim kedua. Masuk gim ketiga skornya kejar-kejaran hanya memang kami harus akui mereka bisa lebih tenang di poin-poin akhir," ujar Isyana, dikutip dari PBSI.

Meski demikian, Rinjani mengatakan bahwa Rin/Kie juga tampil kurang maksimal karena gagal mengatasi ketegangan di sejumlah momen.

Hal tersebut sangat disayangkan oleh Rinjani yang gagal memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa berbalik unggul."Namun, kami juga tidak bisa ambil kesempatan di gim ketiga jadi mereka bisa pegang kontrolnya di akhir-akhir," tutur Rinjani.

Kandas di perempat final, Isyana/Rinjani tetap puas dengan hasil yang diperoleh karena sejak babak pertama menemui lawan yang cukup sulit di turnamen BWF kelas super 500 ini.

"Alhamdulillah bisa sampai di perempatfinal karena dari babak pertama lawannya juga tidak mudah, hasil yang harus kami syukuri. Tapi pasti kami mau belajar lagi dan semoga minggu depan di Malaysia Masters bisa mendapat hasil yang lebih baik," kata Rinjani.