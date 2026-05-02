Hasil Persebaya Vs PSBS Biak, Bajul Ijo Pesta Gol di GBT

Ukuran Font Kecil Besar

Persebaya Surabaya berhasil membungkam tamunya PSBS Biak dengan skor telak 4-0 pada pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu.

Empat gol kemenangan Bajol Ijo dicetak Milos Raickovic pada menit ke-53 dan 66, serta dua gol Francisco Rivera pada menit ke-75 dan 81.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal pertandingan, Persebaya tampil dominan dengan menguasai jalannya laga melalui skema umpan-umpan pendek. Peluang pertama hadir lewat tendangan jarak jauh Milos pada menit keenam, namun bola masih melebar dari gawang PSBS Biak.

Tuan rumah terus menekan melalui peluang Gali Freitas, Mihailo Perovic, dan Toni Firmansyah, tetapi penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum.

PSBS Biak sesekali mencoba mengancam lewat serangan balik. Peluang terbaik tim tamu hadir pada menit ke-30 melalui Hassan Nader yang lolos dari jebakan offside, namun kiper Persebaya Andhika Ramadhani tampil sigap menggagalkan peluang tersebut.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan intensitas serangan. Upaya itu membuahkan hasil pada menit ke-53 saat Milos Raickovic melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti usai menerima umpan Bruno Moreira untuk membuka keunggulan 1-0.

Keunggulan itu membuat Persebaya semakin percaya diri. Milos kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 setelah memanfaatkan umpan matang Malik Risaldi.

Persebaya menambah dua gol lagi melalui Francisco Rivera. Gol pertama gelandang asal Meksiko itu tercipta pada menit ke-75 setelah menerima umpan Bruno Paraiba, sebelum kembali mencetak gol pada menit ke-81 melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti.

PSBS Biak sempat memperoleh peluang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85 lewat Raja Siregar, tetapi sepakannya hanya membentur mistar gawang.

Hingga laga usai, Persebaya tetap mendominasi permainan dan memastikan kemenangan 4-0.

Dari hasil kemenangan tersebut, Persebaya Surabaya mengoleksi 51 poin dan berpeluang naik ke peringkat empat klasemen sementara BRI Super League 2025/2026, menggeser Malut United FC apabila tetap gagal meraih poin penuh melawan Persis Solo, pada Sabtu (2/5) malam.

Sementara itu, PSBS Biak tetap tertahan di dasar klasemen dengan 18 poin, sehingga semakin berat untuk keluar dari zona degradasi.

Pada pertandingan selanjutnya pekan ke-32, Persebaya Surabaya akan menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, pada Sabtu (9/5), pukul 19:00 WIB.

Sementara itu, PSBS Biak akan menjamu Dewa United Banten FC di Stadion Maguwoharjo, pada Jumat (8/5), pukul 19:00 WIB.

Susunan pemain

Persebaya Surabaya: Andhika Ramadhani (GK), Arief Catur Pamungkas (Malik Risaldi 46'), Risto Mitrevski, Francisco Israel Rivera Davalos (C), Mihailo Perovic (Bruno Paraiba 61'), Riyan Ardiansyah, Jefferson Junio Antonio Da Silva, Paulo Domingos Gali da Costa Freitas (Bruno Moreira 46'), Gustavo Fernandes Henrique Querino, Toni Firmansyah (Ichas Baihaqi 73'), Milos Raickovic (Mikael Tata 87').

Pelatih: Bernardo Tavares Fernando Jose

PSBS Biak: Dimas Galih Pratama (GK) (Andika Wisnu Pradipta 50'), Nurhidayat HH, Mohcine Hassan Nader (Ilham Udin 50'), Claudio Lucas Morais Ferreira dos Santos (Urbanus L 69'), Arjuna Agung (Raja Siregar 69'), Damianus Adiman Putra, Pablo Andrade Plaza da Silva (C), Moses Elias Almendo Madjar (Oktavianto L 69'), Iqbal Hadi Perdana, Nelson Alom, Heri Susanto.

Asisten Pelatih: Kahudi Wahyu Widodo