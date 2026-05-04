Hasil Persija Vs Persijap: Macan Kemayoran Menang 2-0

Senin, 4 Mei 2026 - 22:13 WIB

Persija Jakarta berhasil membawa pulang tiga poin penuh setelah menang 2-0 di markas Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-31 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin.

​Dua gol kemenangan tim asuhan Mauricio Souza ini masing-masing dicetak oleh Rayhan Hannan dan Gustavo Almeida di injury time.

Tambahan tiga poin penuh ini membuat Persija Jakarta kini mengoleksi 65 poin dan bertengger kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara.

Mereka kini hanya terpaut tujuh poin dari pemuncak klasemen, Persib Bandung.

​Meski bertindak sebagai tim tamu, Persija langsung mengambil alih inisiatif serangan sejak peluit babak pertama dibunyikan.

Peluang emas pertama bagi Persija tercipta pada menit ke-15 melalui skema tendangan bebas Fabio Calonego dari sisi kiri lapangan. Sayangnya, bola masih bisa dijinakkan oleh kiper Persijap, Sendri Johansyah.

Persijap Jepara bukannya tanpa perlawanan. Tuan rumah mulai merespons pada menit ke-27 ketika Jose Luis Espinosa (Tiri) menyambut umpan lambung dari situasi bola mati, meski sundulannya tidak sempurna.

​Jual beli serangan terus berlanjut, tetapi babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

​Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Persija nyaris tertinggal pada menit ke-63 akibat blunder yang dilakukan oleh Shayne Pattynama.

Kesalahan tersebut membuat pemain Persijap berhasil merebut bola dan mengirimkan umpan silang ke tengah kotak penalti. Andritany sempat menepis ancaman pertama, tetapi bola liar langsung disambar oleh Abdallah Sudi.

Beruntung bagi Persija, barisan pertahanan mereka dengan sigap memblokir tembakan tersebut.

​Kegagalan Persijap memanfaatkan momentum langsung dibayar mahal. Hanya berselang satu menit (64'), Persija sukses memecah kebuntuan.

Rayhan Hannan melepaskan tendangan keras menyambut bola rebound di dalam kotak penalti yang tak mampu dibendung Sendri Johansyah. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

​Menjelang akhir laga, tepatnya pada menit ke-87, Persija harus kehilangan kiper sekaligus kapten mereka, Andritany.

Sang penjaga gawang mengalami cedera usai berbenturan keras di area penalti dan terpaksa ditarik keluar untuk digantikan oleh Cyrus Margono.

​Persijap yang terus menekan untuk mencari gol penyeimbang justru harus kembali kebobolan melalui skema serangan balik mematikan di penghujung laga.

Pada menit ke-90+8, Gustavo Almeida dengan tenang melewati kiper Sendri Johansyah dan menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong melompong. Gol tersebut mengunci kemenangan 2-0 untuk Persija Jakarta.

Selanjutnya Persija akan melakoni partai El Clasico melawan rival abadi, Persib Bandung, pada 10 Mei 2026 mendatang.

Susunan Pemain

Persijap Jepara: Sendri Johansyah, Diogo Brito, Jose Luis Espinosa, Najeeb Yakubu, Rahmat Hidayat (Lessy 76'), Alexis Nahuel Gomez (Sudi 58'), Borja Herrera (Ndom 76'), Borja Martinez, Rendi Saepul (Dicky Kurnawan 46'), Wahyudi Hamisi (Fadlillah 76'), Iker Guarrotxena Vallejo

​Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa (Cyrus Margono 87'), Bruno Tubarao, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama (Fathurrahman 79'), Fabio Calonego, Rayhan Hannan, Van Basty Saousa, Alaaeddine Ajarie (Maxwell 79'), Allano Brendon (Mota 76'), Eksel Runtukahu (Gustavo 46')