Hasil Pertandingan Bali United Vs Malut United: Serdadu Tridatu Menang Besar di Gianyar

Bali United tampil percaya diri untuk mengalahkan Malut United dengan skor 4-1 pada pertandingan pekan ke-28 Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu malam.

Empat gol tim tuan rumah pada pertandingan sengit yang dikawal wasit Aprisman Aranda itu dicetak oleh Teppei Yachida, Joao Ferrari, Boris Kopitovic, dan Thijmen Goppel. Sedangkan satu-satunya gol tim tamu dipersembahkan oleh Ciro Hendrique.

Tim tamu berjuluk Laskar Kie Raha itu pada awalnya unggul terlebih dahulu setelah gelandang Ciro sukses memanfaatkan umpan Taufik Rustam menjebol gawang Bali pada menit ke-32.

Namun, keunggulan tim lawan tak berlangsung lama setelah kiper Malut Angga Saputro dinilai melakukan pelanggaran terhadap pemain Bali, Diego Campos.

Tim tuan rumah dengan julukan Serdadu Tridatu itu kemudian mendapat "hadiah" penalti setelah wasit mengamati video perbantuan (VAR).

Tendangan keras Teppei Yachida sebagai eksekutor penalti pada menit ke-40 tak bisa diantisipasi kiper lawan sehingga Bali United menyamakan kedudukan 1-1 yang bertahan hingga kedua tim turun minum.

Sementara itu, pada babak kedua Malut lebih agresif memulai serangan. Yakob dan Yance Sayuri dan pemain lainnya memiliki peluang besar mencetak gol.

Namun serangan dua pemain bersaudara itu bisa dihalau kiper Bali United Mike Hauptmeijer yang juga tampil cemerlang pada laga tersebut.

Tim Bali kemudian melakukan serangan balik dan bek tengah Joao Ferrari mencetak gol kedua pada menit ke-63 setelah memanfaatkan bola sundulan dari pemain lawan Gustavo Franca.

Empat menit berselang, giliran Boris Kopitovic yang menjebol gawang lawan melalui sundulan memanfaatkan kemelut di depan gawang Malut. Bali United memimpin 3-1.

Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan pemain tuan rumah yang berada di atas angin. Thijmen Goppel menambah skor menjadi 4-1 pada menit ke-77.

Penyerang nomor punggung 7 itu melesatkan bola hingga melewati dua pemain lawan dan kiper hingga bersarang di gawang Malut.

Pada menit terakhir pertandingan, Malut berusaha keras memperkecil jarak skor. Namun hingga peluit panjang ditiup wasit, papan skor 4-1 tetap bertahan untuk kemenangan Bali United.

Sementara itu, Pelatih Kepala Malut United Hendri Susilo tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah pertandingan selesai.

Meski mengakui menjalani pertandingan berkelas, namun ia menyebut timnya mengalami ketidakadilan.

"Yang terjadi adalah efek dari intimidasi," ucapnya tanpa membeberkan lebih lanjut.

Sedangkan, Pelatih Kepala Bali United Johnny Jansen mengungkapkan kegembiraannya setelah meraih poin penuh di markas sendiri.

"Saya senang dengan hasil ini dan kami bermain dengan tim yang kuat, menampilkannya kepada suporter," ucap pelatih asal Belanda itu usai pertandingan.

Dengan kemenangan itu, Bali United mendapat tambahan tiga poin di kandang sehingga kini mengoleksi total 39 pon dan merangsek naik dari peringkat ke-11 menjadi peringkat ke-9 di papan klasemen sementara. Sedangkan Malut United tetap bertahan di posisi kelima dengan mengoleksi 46 poin.

Berikut susunan pemain kedua tim.

Bali United:

Mike Hauptmeijer (kiper), Joao Ferrari, Bagas Adi, Thijmen Goppel, Boris Kopitovic, Tim Receveur, Teppei Yachida, Kadek Agung, Ricky Fajrin, Rahmat Arjuna dan Diego Campos

Pelatih Kepala: Johnny Jansen

Malut United:

Angga Saputro (kiper), Nilson Barbosa, Gustavo Franca, Igor Inocencio, Ciro Hendrique, Lucas Cardoso, Yakob Sayuri, Wbeymar Angulo, David Da Silva, Taufik Rustam, Yance Sayuri

Pelatih Kepala: Hendri Susilo