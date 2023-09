Hasil Real Madrid vs Barcelona 0-4, Aubameyang Cetak Brace

Hasil pertandingan Real Madrid vs Barcelona membuka peran Pierre-Emerick Aubameyang mencetak dua gol ketika Barcelona yang tengah mengalami revitalisasi mempersembahkan penampilan mumpuni untuk memberikan kekalahan memalukan 4-0 pada seteru abadi Real Madrid pada Minggu (20/02/2022) malam waktu setempat.

Kemenangan besar ini justru dicetak Barcelona di kandang tim asuhan Carlo Ancelotti yang tengah memuncaki klasemen LaLiga tersebut.

Stadion Santiago Bernabeu yang disesaki penonton menyaksikan laga ini hampir tanpa suara saat Barca yang jauh lebih baik di bawah komando pelatih baru Xavi Hernandez mendominasi El Clasico sejak awal.

Ousmane Dembele dan Ferran Torres berulang kali membongkar kelemahan pertahanan Real dari kedua sayap.

Baca Juga: Real Madrid Rebut Puncak Klasemen La Liga Usai Tekuk Real Sociedad

Barca kemudian membuka skor pada menit ke-29 dari sundulan Aubameyang yang meneruskan umpan silang Dembele.

Barca menjaga tempo melawan Real Madrid yang tidak terorganisir dan sekaligus tak bernyawa itu.

Mereka memperbesar keunggulan ketika bek Ronald Araujo menyundul bola dari tendangan sudut Dembele untuk masuk gawang Madrid.

Ancelotti mencoba mengubah dinamika dengan mengganti dua pemainnya saat turun minum, tetapi Barca mencetak gol pada menit pertama babak kedua melalui tendangan menyudut Torres setelah mendapat umpan Aubameyang melalui sentuhan tumitnya.

Lima menit kemudian, mantan pemain depan Manchester City Ferran Torres memberikan umpan kepada mantan Aubameyang si mantan striker Arsenal guna membukukan gol keduanya.

Barca masih terus menciptakan sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan, tetapi kiper Real Thibaut Courtois menghindari kekalahan lebih menyakitkan lagi, demikian Reuters.

🔬 The numbers behind a classy @Auba performance in #ElClásico.

💙❤️🌟 That's how you do it! pic.twitter.com/35zfIJ5WTD

— LaLiga English (@LaLigaEN) March 20, 2022