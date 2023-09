Hasil RUPST BTN. Nixon \'Naik Kelas\' Gantikan Haru

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN menyetujui pengangkatan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama BTN, menggantikan Haru Koesmahargyo. Nixon naik pangkat dari sebelumnya Wakil Dirut BTN.

Atas keputusan ini, Nixon mengatakan, mayoritas pemegang saham telah menyetujui pembahasan agenda RUPST Perseroan Tahun Buku 2022. Untuk penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022 yang sebesar Rp3,04 triliun, pemegang saham menyetujui sebesar Rp609 miliar, atau 20 persen dari laba bersih perseroan tahun buku 2022, dibagikan sebagai dividen. Dengan jumlah tersebut setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp43,394 per lembar saham.

"RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 akan dipergunakan sebesar 20% dibagikan sebagai dividen dan sebesar 80% ditetapkan sebagai laba ditahan," kata Nixon usai RUPST Bank BTN di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama Bank BTN menggantikan Haru Koesmahargyo, Oni Febriarto Rahardjo sebagai Wakil Direktur Utama menggantikan Nixon LP Napitupulu dan Hakim Putratama sebagai Direktur Institutional Banking. Sedangkan pada jajaran Komisaris perseroan tidak ada perubahan. “Kami mengucapkan terima kasih atas didikasi dan jasa dari Bapak Haru selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN,” kata Nixon.

Nixon menuturkan, tahun ini, perseroan juga telah menetapkan beberapa target kinerja keuangan antara lain kredit dan pembiayaan ditargetkan tumbuh 8%-10%, Dana Pihak Ketiga (DPK) ditargetkan juga tumbuh 8%-10%, laba bersih ditargetkan naik pada kisaran 8%-10% serta NPL gross diharapkan membaik pada kisaran 3,2%-3,%.

Adapun untuk mencapai target tersebut, perseroan telah menetapkan arah Kebijakan Umum yakni “Perluasan Bisnis Berbasis Ekosistem Perumahan” diantaranya dengan mengoptimalkan kontribusi pada program KPR Subsidi dan meningkatkan KPR Non Subsidi melalui kerja sama developer, agen properti, mengembangkan skema KPR yang menyasar generasi milenial. Kemudian, meningkatkan kredit high yield (KRING, KAR, KUR) beyond mortgage melalui cross selling kepada nasabah captive.

Adapun susunan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:1. Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu2. Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo3. Direktur Consumer : Hirwandi Gafar4. Direktur Finance : Nofry Rony Poetra5. Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo6. Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti7. Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto8. Direktur Distribution and Funding : Jasmin9. Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo10. Direktur Institutional Banking : Hakim Putratama

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak berubah sebagai berikut:1. Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah2. Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro3. Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin4. Komisaris Independen : Armand B Arief5. Komisaris Indpenden : Sentot A Sentausa6. Komisaris : Herry Trisaputra Zuna7. Komisaris : Mohamad Yusuf Permana8. Komisaris : Andin Hadiyanto9. Komisaris : Himawan Arief Sugoto