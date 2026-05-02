Hasil Semifinal Uber Cup 2026: Putri KW Gagal Bendung Kehebatan An Se-Young

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri KW membungkam tuan rumah Jepang Natsuki Nidaira di babak 32 besar Japan Open 2025 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Rabu (16/07/2025). (Foto: Antara)

Tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), harus mengakui keunggulan tunggal nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se Young, dalam laga pembuka yang berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026) sore WIB.

Putri KW kalah melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 5-21. Hasil ini membuat Tim Merah Putih untuk sementara tertinggal 0-1 dari Korea Selatan.

Perlawanan Hebat di Set Pertama

Memasuki lapangan dengan status underdog, Putri KW menunjukkan mentalitas baja. Meski An Se Young langsung tancap gas dan unggul 3-1 di awal laga, Putri—yang merupakan peraih medali perunggu BWF World Championships 2025—tidak gentar.

Putri sempat membalikkan keadaan menjadi 5-4. Kejar-mengejar angka terjadi sangat ketat hingga interval gim pertama. Lewat permainan ulet dan penempatan bola yang cerdik, pebulu tangkis yang juga anggota Polri ini berhasil memimpin 11-9 di jeda interval.

Kejutan berlanjut saat Putri mampu mempertahankan momentum hingga skor 15-13. Sayangnya, kematangan An Se Young sebagai peraih emas Olimpiade Paris 2024 berbicara di poin-poin kritis.

An Se Young berhasil menyalip dan menutup gim pertama dengan kemenangan tipis 21-19.

Gim Kedua

Kekalahan menyakitkan di gim pertama tampaknya memengaruhi ritme permainan Putri di gim kedua.

Sebaliknya, An Se Young tampil tanpa celah. Ia langsung mendominasi dan menutup interval gim kedua dengan skor telak 11-3.

Putri KW kesulitan keluar dari tekanan dan akhirnya menyerah dengan skor 5-21. Hasil ini memperpanjang dominasi An Se Young atas Putri menjadi 10-0 dalam rekor pertemuan mereka.