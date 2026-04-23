Hasil Super League: Penalti Compos Bawa Bali United Kalahkan Persita

Kamis, 23 April 2026 - 19:22 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Gol Diogo Compos bawa Bali United naik ke peringkat tujuh setelah sukses tundukkan Persita Tangerang 1-0 dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025/26 yang digelar di Banten International Stadium (BIS), Serang pada Kamis sore WIB.

Kemenangan tim tamu ditentukan oleh gol penalti Diogo Campos di babak kedua.

Raihan tiga poin ini membawa Serdadu Tridatu loncat ke peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 42 poin.

Sedangkan Persita Tangerang tertahan di urutan sembilan dengan torehan 41 poin.

Jalannya laga

Pada babak pertama, kedua kesebelasan kesulitan menciptakan peluang berbahaya meski sempat saling menekan. Intensitas pertandingan meningkat selepas jeda, dengan Persita dan Bali United mulai tampil lebih agresif untuk memecah kebuntuan.

Gol semata wayang dalam pertandingan ini tercipta pada menit ke-61 melalui titik putih. Wasit menghadiahkan penalti setelah bola hasil tendangan pemain Bali United mengenai tangan bek Persita di dalam kotak terlarang.

Campos yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik lewat sepakan mendatar ke pojok kanan bawah gawang.

Tertinggal satu gol, Persita yang dilatih Carlos Pena mencoba meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, termasuk melalui tendangan jarak jauh Pablo Ganet yang masih mampu diamankan kiper Bali United Mike Hauptmeijer.

Drama sempat terjadi pada menit ke-85 saat wasit kembali memberikan penalti, kali ini untuk Persita usai Ricky Fajrin dianggap melakukan handball.

Namun, setelah peninjauan VAR, keputusan tersebut dibatalkan karena bola dinilai mengenai dada, bukan tangan.

Hingga tambahan waktu 10 menit berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Bali United tetap bertahan.

Susunan Pemain

Persita (4-2-3-1): Igor; Z. Toha, C. Fathoni (Sin-yeong 65'), Kozubaev, M. Jardel (Djiaulhaq 77'); Ramon Bueno (Sahrul 77'), Pablo Ganet; Caraka (Racic 77'), Eber Bessa, Rayco; Aleksa (Hardianto 57')

Bali United (4-2-3-1): Hauptmeijer; Goppel, Joao Ferrari, Kadek Arel, Ricky Fajrin; Kadek Agung (Dwi Febrianto 90+3'), Receveur; M. Rahmat (Raven 58'), Yachida (Tito 81'), R. Arjuna; Campos (Irfan Jaya 81')