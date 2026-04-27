Hasil Super League: Persija Lumat Persis Solo 4-0, Allano Cs Beringas

Pesepak bola Persija Jakarta Eksel Timothy Joseph Runtukahu (kanan) berselebrasi bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Antara)

Macan Kemayoran kembali menerkam ganas. Persija Jakarta mempermalukan Persis Solo dengan kemenangan telak empat gol tanpa balas dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4/2026) malam WIB.

Empat gol kemenangan tuan rumah dicetak Allano Souza (52'), Mota (62'), Paulo Ricardo (79'), dan Gustavo Almeida (90+). Kemenangan meyakinkan ini sekaligus mengukuhkan Persija di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 62 poin.

Babak Pertama, M. Riyandi Jadi Tembok Kokoh

Sejak peluit dibunyikan, Persija langsung mengambil kendali permainan. Skuad asuhan Mauricio Souza menerapkan garis pertahanan tinggi dan mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Selama 15 menit pertama, Persis Solo praktis tak bisa keluar dari tekanan Macan Kemayoran.

Sayangnya, peluang demi peluang yang dilancarkan tuan rumah selalu mentah di hadapan tembok kokoh kiper Laskar Sambernyawa, Muhammad Riyandi.

Drama sempat tercipta pada menit ke-29 saat Fabio Calonego menjebol gawang Riyandi. Namun, kegembiraan tuan rumah pupus setelah wasit menganulir gol tersebut usai meninjau VAR. Hingga turun minum, kedudukan tetap imbang tanpa gol.

Allano Pecah Kebuntuan, Persija Pesta di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Persija makin menggila. Rayhan Hannan nyaris membobol gawang Persis di menit ke-48, namun tendangan jarak jauhnya masih mampu ditepis Riyandi.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-52. Allano Souza melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi Riyandi karena posisi yang kurang ideal. Persija unggul 1-0.

Sepuluh menit berselang, Persija menggandakan keunggulan. Aksi individu Dony Tri Pamungkas dari sisi kanan pertahanan Persis berbuah umpan silang matang yang disambut Mota di kotak penalti. Skor berubah menjadi 2-0.

Mota Bagi-Bagi Assist, Gustavo Tutup Pesta

Pada menit ke-79, Mota kembali menjadi aktor di balik gol ketiga Persija. Umpan silangnya disambut sundulan jitu Paulo Ricardo, mengirim bola ke gawang Riyandi tanpa ampun. Skor 3-0 untuk Macan Kemayoran.

Pesta tuan rumah belum usai. Di masa injury time, kembali Mota yang menjadi inisiator gol. Umpan silangnya kali ini menemui Gustavo Almeida yang dengan dingin melesakkan bola dari dalam kotak penalti. Riyandi yang sepanjang laga tampil heroik akhirnya harus memungut bola untuk keempat kalinya.

Persija sebenarnya masih punya peluang menambah keunggulan lewat sepakan Alaedine Ajaraie di menit-menit akhir, tetapi Riyandi sigap menggagalkannya. Skor 4-0 untuk Persija pun bertahan hingga peluit panjang.

Modal Berharga Akhir Musim

Tiga poin penuh ini menjadi suntikan moral besar bagi Macan Kemayoran. Performa solid dari sektor depan—dengan Mota, Allano, dan Gustavo Almeida tampil sebagai motor serangan—menjadi pertanda positif jelang fase krusial akhir musim.

Persija kini bertengger di peringkat ketiga klasemen Super League 2025/2026 dengan 62 poin, sementara Persis Solo harus pulang dengan tangan hampa dan evaluasi besar di lini pertahanan.

Susunan Pemain

Persija Jakarta (4-3-3): Andritany Ardhiyasa (PG); Dony Tri Pamungkas, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Fabio Calonego; Reyhan Hannan, Bruno Tubarao, Sousa; Allano Souza, Maxwell Souza, Eksel Runtukahu.

Persis Solo (4-3-3): Muhammad Riyandi (PG); Dusan Mijic, Luka Dumancic, Alfriyanto Nico, Sutanto Tan; Miroslav Maricic, Andrei Alba, Dimitri Lima; Dejan Tumbas, Dodi Alekvan Djin, Bruno Gomes.