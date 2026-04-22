Hasil Super League Persis Vs Bhayangkara FC: Laskar Sambernyawa Tinggalkan Zona Degradasi!

Persis Solo kembali keluar dari zona degradasi setelah berhasil mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4/2026).

Kemenangan ini membawa Persis naik ke posisi ke-15 dengan 27 poin, menggeser Madura United yang mengoleksi 26 poin ke posisi ke-16, dan mereka baru memainkan laga pekan ke-29 menjamu Dewa United Banten FC, Sabtu (25/4).

Bhayangkara yang berbekal kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di laga terakhirnya, tampil agresif sejak menit awal. Mereka mendapatkan tendangan bebas pada menit ke-3 dan Moussa Sidibe yang maju sebagai eksekutor berhasil membawa timnya unggul 1-0.

Ini merupakan gol kesebelas Sidibe yang pernah membela Persis itu untuk Bhayangkara setelah ia didatangkan pada putaran kedua.

Setelah tertinggal gol, Persis yang mengejar kemenangan untuk keluar dari zona merah mencoba merespon. Mereka beberapa kali menyerang, namun tak ada yang berbuah gol sampai laga berjalan setengah jam.

Pada menit ke-31, gol yang dicari Persis akhirnya datang melalui aksi Dimitri Lima, dimana tembakan mampu menjebol gawang lawan yang dijaga Aqil Savik.

Usai menyamakan kedudukan, Persis semakin percaya diri. Mereka mampu membalikkan keadaan setelah tandukan Luka Dumancic membawa tim tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Di awal babak kedua, Bhayangkara Ilija Spasojevic, Evandra Florasta, dan Firza Andika, sementara di kubu Persis, pelatih Milomir Seslija hanya memasukkan satu pemain, yakni Dodi Alexvan Djin.

Pergantian yang dilakukan Bhayangkara tak merubah banyak situasi pertandingan, dimana Persis sebagai tuan rumah tetap mampu mengendalikan pertandingan.

Di fase akhir babak kedua, pelatih Bhayangkara Paul Munster memasukkan Dendi Sulistyawan dan Ryo Matsumura untuk mengejar ketertinggalan.

Ryo, yang merupakan eks penggawa Persis, sempat mendapatkan peluang emas ketika ia terbebas, sebelum kemudian tembakannya di jarak dekat diblok dan hanya menghasilkan tendangan sudut pada menit ke-90+4.

Hingga waktu berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Laskar Sambernyawa tetap bertahan. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat beruntun Persis di kandang mereka sendiri setelah sebelumnya mengalahkan Persik Kediri (2-1), Bali United (3-0), dan Semen Padang (2-1).

Di laga berikutnya, ujian Persis untuk bertahan akan berlanjut di Jakarta saat mereka melawan tuan rumah Persija Jakarta pada Senin (27/4) pukul 19.00 WIB, sedangkan asa Bhayangkara untuk finis di empat besar akan diuji pemuncak klasemen Persib Bandung pada Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB.

Susunan pemain:

Persis: Muhammad Riyandi (GK), Dusan Mijic, Kadek Maheswara, Luka Dumancic, Dejan Tumbas, Andrei Alba, Zanadin Fariz, Dimitri, Miroslav Maricic, Althaf Alrizky, Bruno Gomes.

Pelatih: Milomir Seslija.

Bhayangkara: Aqil Savik (GK), Putu Gede Juni Antara, Nehar Sadiki, Leo, Frenky Missa, Wahyu Subo Seto, Teuku Ichsan, Privat Mbarga, Moussa Sidibe, Sani Rizki Fauzi, Cedric Henry.

Pelatih: Paul Munster.