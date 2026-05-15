Hasil Thailand Open 2026: Ubed Kaget Dibantai Tunggal Korea Selatan

Tunggal putra Indonesia Mohammad Zaki 'Ubed' Ubaidillah mengakui kesulitan keluar dari tekanan Jeon Hyeok Jin saat dipaksa menyerah oleh wakil Korea Selatan itu pada babak 16 besar Thailand Open 2026 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Kamis.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu takluk dua gim langsung dengan skor 13-21, 5-21, setelah kesulitan mengembangkan permainan sejak awal laga dan terus berada dalam tekanan lawan yang tampil dominan.

"Permainannya sangat di luar dugaan saya karena dari awal sepertinya saya sudah siap tapi di lapangannya enggak bisa sesuai dengan ekspektasi yang saya mau," kata Ubed seusai pertandingan dikutip dari PBSI.

"Saya sempat ragu-ragu di awal-awal, seperti agak takut-takut, dari situ pikiran saya mulai kendur."

Jeon tampil agresif sejak awal gim pertama dan mampu memanfaatkan keraguan Ubed untuk terus menekan.

Ubed beberapa kali mencoba keluar dari tekanan melalui reli-reli panjang, namun lawannya tampil lebih konsisten dan minim kesalahan sendiri.

Memasuki gim kedua, situasi tidak banyak berubah. Ubed masih kesulitan menemukan pola permainan yang efektif untuk meredam permainan cepat dan rapi dari Jeon hingga tertinggal cukup jauh.

Pebulu tangkis muda Indonesia itu mengaku tidak puas dengan penampilannya pada laga kali ini. Ia menilai kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kesiapan mental dan permainan menghadapi level pertandingan yang semakin tinggi.

"Saya harus lebih banyak belajar lagi dan pastinya saya tidak puas dengan penampilan hari ini," ujar Ubed.

Sebelumnya, Ubed berhasil melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan wakil tuan rumah Panitchaphon Teeraratsakul 21-10, 21-18.

Ubed tampil meyakinkan dan mampu bangkit setelah sempat tertinggal pada gim kedua.

Thailand Open 2026 merupakan turnamen level BWF World Tour Super 500.

Kekalahan Ubed membuat Indonesia tidak lagi memiliki wakil di sektor tunggal putra setelah Anthony Sinisuka Ginting lebih dulu tersingkir pada babak pertama usai kalah dari wakil China Shi Yu Qi.