Hasil Undian Perempat Final Liga Champions: Chelsea Tantang Juara Bertahan Real Madrid

Undian perempat final Liga Champions 2022/2023 telah selesai dilakukan dengan sejumlah laga menarik yang bakal tersaji.

Wakil Sekjen UEFA Giorgio Marchetti, legenda sepak bola Turki (selaku brand ambassador dari negara tuan rumah final Liga Champions 2022/2023) Hamit Altintop, dan legenda timnas Belanda Patrick Kluivert didaulat untuk melakukan pengundian yang digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada Jumat (17/3/2023), pukul 12.00 waktu setempat atau 18.00 WIB.

Pertandingan menarik tersaji saat Chelsea menantang juara musim lalu Real Madrid. Musim lalu, kedua tim itu bertemu di perempat final yang berakhir dengan tersingkirnya Chelsea setelah kalah agregat 4-5.

Laga menarik lainnya adalah Manchester City melawan raksasa Bundesliga, Bayern Muenchen. Terakhir kali mereka bertemu di fase grup pada musim 2014/2015.

Sementara itu, laga bertajuk derbi Italia akan terjadi di perempat final setelah AC Milan dipastikan bertanding melawan Napoli. Adapun satu laga lainnya akan mempertemukan Inter Milan dengan wakil Portugal, Benfica.

Untuk pot semifinal, pemenangan Real Madrid vs Chelsea akan bertemu dengan pemenang laga Manchester City vs Bayern Muenchen. Sedangkan pemenang antara Inter Milan vs Benfica akan berhadapan dengan pemenang AC Milan vs Napoli.

Pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 12 April 2023, dengan leg kedua pada 18 dan 19 April 2023.

Berikut hasil undian perempat final Liga Champions 2022/2023:

- Real Madrid (Spanyol) vs Chelsea (Inggris)- Inter Milan (Italia) vs Benfica (Portugal)- Manchester City (Inggris) vs Bayern Muenchen (Jerman)- AC Milan (Italia) vs Napoli (Italia).