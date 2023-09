Hasil Undian Perempat Final Liga Europa: Setan Merah Bertemu Wakil Spanyol Lagi

Undian perempat final Liga Europa musim 2022/2023 telah usai dilakukan oleh UEFA di markas mereka di Nyon, Swiss, Jumat (17/3/2023) malam WIB.

Pengundian dipandu oleh Wakil Sekjen UEFA Giorgio Marchetti dan legenda sepak bola Hongaria (selaku brand ambassador dari negara tuan rumah final Liga Europa 2022/2023) Zoltan Gera.

Dari hasil pengundian, ada sejumlah laga menarik yang bakal disajikan di babak perempat final ini. Salah satunya adalah Manchester United yang akan berhadapan dengan Sevilla.

Ini adalah ketiga kalinya bagi MU bertemu wakil Spanyol di kompetisi Liga Europa musim ini. Setan Merah sebelumnya telah menyingkirkan dua wakil Spanyol lainnya, yakni Barcelona (babak playoff) dan Real Betis (babak 16 besar).

Dalam cacatan EUFA, Sevilla merupakan pemenang terbanyak Liga Europa sepanjang sejarah dengan koleksi enam trofi.

Adapun wakil Italia Juventus akan berhadapan dengan Sporting Lisbon yang sukses menyingkirkan Arsenal di babak 16 besar.

Sementara itu, klub Belanda Feyenoord akan bertemu AS Roma dan Bayer Leverkusen harus siap menghadapi tantangan klub Belgia Union Saint-Gilloise.

Rangkaian pertandingan leg pertama perempat final Liga Europa 2022/2023 akan berlangsung pada 13 April, dengan leg kedua dijadwalkan pada 20 April.

Berikut hasil undian perempat final Liga Europa 2022/2023:

- Manchester United (Inggris) vs Sevilla (Spanyol)- Juventus (Italia) vs Sporting Lisbon (Portugal)- Bayer Leverkusen (Jerman) vs Union Saint-Gilloise (Belgia)- Feyenoord (Belanda) vs AS Roma (Italia).