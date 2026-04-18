PDIP: Sekarang Kritik Masalah terhadap Pemerintah Diadukan ke Polisi

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pidato di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). (Foto: Inilah.com/ Diana Rizky)

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menekankan, relevasi Konferensi Asia Afrika (KAA) dengan keadaan Indonesia saat ini, yaitu tidak boleh adanya penindasan dengan cara apapun di Republik ini.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi, padahal Republik ini dibangun dengan suatu dialektika," kata Hasto dalam pidatonya di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Ia menyebut padahal sejatinya kritik yang ditujukan terhadap pemerintah, bukan berarti masyarakat tidak ingin pemerintah berhasil. "Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," sambungnya.

Perbedaan Pemikiran

Belajar narasi pembebasan dari KAA, menurut Hasto, pihaknya tidak hanya menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tetapi juga perbedaan pemikiran adalah hal yang wajar.

"Sumber keteladanan bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi," ujarnya.

Hasto kemudian menekankan alasan di balik PDIP harus menjadi partai yang kokoh dalam menghadapi berbagai tekanan apa pun.

"Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini dan untuk itu jangan pernah lelah berjuang bagi Indonesia kita," tuturnya.

"Karena di dalam alinea terakhir dari komunike ini dikatakan dengan sangat tegas bahwa Indonesia berdiri di muka di dalam perjuangan pembebasan dan kita harus memberikan suatu pelajaran kepada dunia bahwa tidak ada penindasan-penindasan yang terjadi di bumi Indonesia tercinta," tambah Hasto.