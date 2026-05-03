Hati-hati Anggaran Jebol: Defisit Nyaris 1 Persen dalam 3 Bulan

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:09 WIB

Hingga 31 Maret 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp240,1 triliun.

Angka tersebut setara 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau nyaris menyentuh 1 persen hanya dalam tiga bulan pertama tahun anggaran.

Asal tahu saja, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan batas defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.

Jika defisit melampaui batas yang ditentukan beleid tersebut, berisiko menimbulkan konsekuensi hukum dan tekanan politik yang serius. Di sisi lain, keseimbangan primer juga tercatat negatif Rp95,8 triliun pada periode yang sama.

“APBN mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93 persen dari PDB),” tulis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, di Jakarta, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Setoran Seret, Belanja Kencang

Realisasi pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, atau 18,2 persen dari target APBN.

Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi Rp462,7 triliun (17,2 persen dari target). Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun (16,7 persen), sementara kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun (20,2 persen).

Kinerja ini ditopang oleh membaiknya aktivitas usaha, harga komoditas yang relatif stabil, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta penguatan transformasi digital administrasi perpajakan.

Meski begitu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai masih mengalami kontraksi 12,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Capaian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik,” ujar Deni.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun, atau 24,4 persen dari target.