Hayam Wuruk Jadi Markas Judol, Warga Sudah Curiga Lihat Gerombolan Bule dan Ojol

Polisi menggiring sejumlah tersangka kasus perjudian daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara)

Terungkapnya markas judi online (judol) lintas negara di gedung perkantoran kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat ternyata sudah dicurigai warga sekitar sejak lama.

Selain seringnya warga negara asing (WNA) yang keluar masuk gedung, juga kerap terlihat ojek online (ojol) yang silih berganti mengantar makanan atau minuman hingga larut malam.

"Gojek sama Grab tiap hari ke sini. Pagi, siang, malam, bahkan subuh juga ada. Mereka enggak pernah beli di warung sekitar. Dan pesanan mereka itu banyak ada yang hampir 1 juta, pernah saya tanya," kata Darma, warga sekitar, Selasa (12/5/2026).

Kecurigaan itu sudah terekam sejak beberapa bulan lalu atau tepatnya usai Lebaran Idul Fitri. Karena sebelumnya gedung itu merupakan pusat pertokoan dan perkantoran biasa, namun tiba-tiba banyak WNA menjadi karyawan gedung

Anehnya lagi, aktivitas pekerjaan mereka seperti tidak ada hentinya 24 jam nonstop. "Pagi datang delapan orang, nanti datang lagi empat orang. Tiap hari begitu. Kalau malam juga ramai terus," tambahnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menggerebek sebuah gedung di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat setelah diketahui menjadi markas judol. Dalam penggerebekan tersebut, polisi meringkus 320 WNA serta seorang warga negara Indonesia (WNI) yang berperan sebagai operator judol internasional.

Mereka yang ditangkap mayoritas mantan pekerja di Kamboja dengan profesi yang sama. Adapun 320 WNA yang ditangkap itu terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, tiga warga Malaysia, dan tiga warga Kamboja. Sementara itu, seorang lainnya merupakan WNI dan diproses lebih lanjut di Bareskrim Polri.