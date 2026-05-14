Hebat! Sejak 2023 Tanpa Izin, Parkir Blok M Square Akhirnya 'Dipulangkan'

Petugas Dishub DKI Jakarta dan sejumlah Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta saat menyegel pintu masuk parkir Blok M Square, Jakarta Selatan.(Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Ukuran Font Kecil Besar

Pengelolaan parkir di kawasan Blok M Square kini memasuki masa transisi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil alih sementara layanan parkir sambil menyiapkan mekanisme lelang untuk menentukan operator resmi yang baru.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, memastikan pengambilalihan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bukan bersifat permanen.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga layanan tetap berjalan sambil menata ulang sistem pengelolaan parkir yang dinilai bermasalah.

“Statusnya diambil alih sementara oleh Unit Pengelola Perparkiran Dishub DKI Jakarta, sambil menunggu proses penetapan pengelola baru melalui lelang," kata Yustinus, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, proses transisi ini juga dibarengi dengan pendalaman aspek perizinan dan kepatuhan pajak operator sebelumnya.

Pemerintah melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memastikan tidak ada potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.

Langkah pembenahan ini menyusul tindakan penyegelan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta terhadap operator Best Parking pada awal pekan ini. Operator tersebut diduga telah mengelola parkir tanpa izin resmi sejak 2023.

Pemprov DKI menegaskan, ke depan pengelolaan parkir akan dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui mekanisme lelang terbuka.

Skema ini diharapkan dapat menghadirkan pengelola yang memenuhi ketentuan serta mampu mengoptimalkan kontribusi PAD dari sektor parkir.

Selama masa transisi, Dishub memastikan operasional parkir tetap berjalan normal agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Blok M Square. Pemerintah juga membuka peluang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola parkir di lokasi-lokasi strategis lainnya di Jakarta.

Pengambilalihan dilakukan setelah operator sebelumnya diketahui tidak lagi mengantongi izin operasional sejak 2023. Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerugian bagi kas daerah karena pengelolaan tidak didukung dokumen administrasi yang sah.

Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan Dishub langsung menerapkan skema swakelola untuk mengisi kekosongan pengelolaan.

"Setelah dihentikan dan disegel, terjadi kekosongan. Pemerintah daerah hadir mengambil alih agar layanan tetap berjalan dan potensi pendapatan bisa diamankan," kata Damanik, Kamis (14/5/2026).

Ia menegaskan, tarif parkir tetap mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku. Masyarakat juga diminta mengikuti sistem pembayaran resmi melalui mekanisme gate in/gate out guna memastikan transaksi tercatat dengan baik.

Selain persoalan izin, Dishub turut menyoroti praktik juru parkir liar yang masih ditemukan di sekitar kawasan Blok M. Keberadaan mereka dinilai menjadi salah satu celah kebocoran PAD karena menarik pungutan di luar sistem resmi.

Untuk itu, pengawasan diperketat dan penertiban terus dilakukan. Dishub juga memasang spanduk sosialisasi agar pengguna parkir tidak memberikan uang tambahan di luar tarif resmi.