Heboh Christine Hakim Jadi Peneliti Vaksin Jamur di Serial HBO The Last of Us

Last Of Us Poster (Foto: Screenrant)

Sosok Christine Hakim menjadi pusat perhatian warganet tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari mancanegara. Pasalnya, aktris kawakan itu muncul di episode kedua serial The Last of Us yang tayang di HBO Go.

Selain Christine Hakim, aktor Indonesia lainnya yang juga tampil di episode ini adalah Yayu Unru. Dari pantauan inilah.com pada Selasa (24/1/2023), banyak netizen yang memuji penampilan keduanya di episode bertajuk 'Infected' itu hingga menjadi trending.

Keduanya muncul di bagian pembuka episode kedua. Saat itu, Christine Hakim yang berperan sebagai Ratna, berbincang dengan perwakilan militer bernama Agus Hidayat yang Yayu Unru perankan.

The Last of Us episode 2 dalam scene awal berada di Jakarta, Indonesia, dan menyoroti asal-usul infeksi Cordyceps yang cukup mengubah cerita dari kisah awal gamenya.

Pembukaan The Last of Us episode 2 berpusat pada Ibu Ratna yang makan siangnya tengah diganggu oleh seorang perwira militer Indonesia. Ratna bekerja di Universitas Indonesia sebagai guru besar Mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur.

Infeksi Cordyceps

Keduanya berbicara tentang infeksi yang mulai menjangkiti dunia. Di episode terakhir The Last of Us, Ratna meminta pejabat militer untuk memberikan vaksin untuk mengobati infeksi Cordyceps.

Namun, Bu Ratna tidak bisa berbuat apa-apa. “Ayah, saya telah mempelajari ini sepanjang hidup saya, jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya,” ujarnya.

Kemudian, Bu Ratna mulai mencermati kata-katanya setelah dimintai saran langkah apa yang harus diambil. "Bom. Mulai dengan pengeboman." Dia meminta untuk mengebom seluruh kota dan semua orang di dalamnya,” katanya.

Adegan pembuka episode kedua The Last of Us pun mendapat banyak pujian dari netizen. Bahkan, tidak sedikit warganet yang menyandingkannya dengan adegan pembuka di episode perdana.

Di titik ini, The Last of Us benar-benar membuka adegan serius yang cukup membara, terutama soal masalah jamur sebagai penyebab utama infeksi yang manusia menjadi semacam Zombie di serial darin game populer tersebut. Di episode pertama Dr. Neuman pemerannya adalah John Hannah.

Potongan adegan Christine Hakim dalam serial tersebut sedang trending di media sosial. Banyak yang bilang akting Ibu Ratna bisa menunjukkan kengerian infeksi di The Last of Us.

"Sangat bangga dengan penampilan Christine Hakim & Yayu Unru dari Indonesia yang singkat namun kuat & mengerikan, keduanya membawa firasat ketakutan, menemukan awal dari akhir," ujar pujian dari Sutradara Timo Tjahjanto dalam akun twitternya, Selasa (24/01/2023).