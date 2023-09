Heboh The Tinder Swindler Versi Indonesia Trending di Twitter

Beberapa waktu lalu di Netflix film The Tinder Swindler berhasil menarik perhatian publik. Dalam film tersebut, dikisahkan seorang pria berlagak kaya di Tinder untuk menipu perempuan-perempuan lewat aplikasi perjodohan tersebut.

Kini, kisah serupa terjadi di Indonesia, The Swindler Tinder versi Indonesia trending setelah korban menceritakan keluhannya usai ditipu oleh seorang yang mengaku kaya sampai punya pabrik segala.

Pria yang diduga bernama James Daniel Sinaga, diduga sudah menipu banyak korban."Twiiter pleas do your magic. Hati-hati Tinder Swindler versi Indonesia. Jadi aku udah bingung banget mau curhat ke mana. Ditipu mentah-mentah sama orang ini. Ada yang kenal kah? Atau ada yang jadi korban juga?" cuit @malamtanpakata membuka rangkaian pengalamannya berkenalan dengan James.

Berawal dari perkenalan yang sangat manis kepada seorang wanita, James mengaku jika dirinya memiliki banyak pabrik. Tak hanya itu, pria tersebut mengatakan jika dirinya sering belanja hingga ratusan juta dan mengatakan kepada korban melalui pesan singkat.

"Di Bandung itu ada pabrik textile garment di 4 lokasi total 22rb karyawan. Sisanya frenchise ada mungkin 500 orang dari mulai Starbucks, sushitei, iBox, chatime dllnya," tulisnya.

TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC