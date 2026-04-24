Heboh Uang Negara Sisa Rp120 T, Begini Penjelasan Purbaya

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan kabar yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp120 triliun. Ia menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam posisi aman.

“Nggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, angka Rp120 triliun yang beredar bukan menggambarkan keseluruhan kondisi kas negara. Nilai tersebut merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah.

Purbaya menjelaskan total SAL saat ini mencapai Rp420 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp300 triliun telah dimanfaatkan untuk mendukung likuiditas perbankan guna mendorong aktivitas ekonomi.

Kebijakan penempatan dana itu dilakukan secara bertahap. Pemerintah awalnya mengalokasikan Rp200 triliun, lalu menambah Rp100 triliun menjelang Lebaran untuk menjaga stabilitas likuiditas di tengah meningkatnya kebutuhan dana masyarakat.

Meski digunakan untuk mendukung sektor perbankan, Purbaya menegaskan dana tersebut tetap dalam kendali pemerintah. Skemanya berupa deposito on call sehingga bisa ditarik sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

“Dulu biasanya ditaruh di BI, sekarang harusnya masuk ke ekonomi. Itu yang menunjang pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Tapi uangnya nggak habis, masih deposito saya. Itu langkah yang pintar (smart move) sebetulnya,” tuturnya.

Dari sisi kinerja fiskal, hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Peningkatan ini terutama didorong oleh penerimaan pajak yang naik 20,7 persen.

Sementara itu, belanja negara meningkat 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit APBN tetap terkendali di level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya memastikan kondisi APBN masih solid dan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk berperan sebagai penyangga di tengah ketidakpastian global.