Hebohnya Perayaan Ultah Gading Marten Bak Konser, Ada Ariel Noah hingga Sal Priadi

Aktor Gading Marten baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Dengan mengangkat konsep klub sepak bola favorit Gading, AC Milan membuat dekorasi pesta didominasi oleh nuansa merah dan hitam.

Tak hanya itu, momen spesial itu rupanya menjadi perayaan ultah bagi Gading dan Wendi Cagur yang sama-sama lahir pada 8 Mei.

Menariknya, perayaan kali ini, dirayakan bak konser musik karena kehadiran beberapa musisi papan atas, seperti Ariel Noah, Fadly Padi hingga Sal Priadi.

“Birthday berasa festival music. Hahahaha duh idola semua, star struck. Kalau bayar konser begini enggak sanggup. Love you idola-idolaku,” tulis Gading melalui laman Instagram pribadinya dikutip Senin (11/5/2026).

Selain ketiga penyanyi tersebut, hadir pula David Bayu, Sandhy Sondoro, Andy /rif, vokalis Alexa Aqi Singgih, dan Dikta yang membuat suasana makin meriah. Bahkan karena perayaan momen hari lahir ini dilakukan di rumah Raffi Ahmad yang berada di kawasan Andara, Gading pun sempat menyeletuk untuk mengadakan "Andara Fest".

"Apa kita jadiin aja nih AndaraFest? Hahahaha," ujarnya.

Tak hanya dihadiri musisi, sederet sahabat Gading dari kalangan selebriti juga turut meramailan pesta ini, yaitu Andre Taulany, Tora Sudiro, Ananda Omesh, Desa, Indra Jegel, Imam Darto, Uus, Soleh Solihun, Indra Jegel, Reza Arap, Rigen, Ananta Rispo, hingga Boris Bokir.

Kehadiran putrinya, Gempi juga turut mencuri perhatian publik yang hadir bersama Medina Dina yang disebut-sebut sebagai sosok spesial di hati Gading.

Di usianya yang sudah menginjak kepala empat, Gading merasa sangat bersyukur dapat dikelilingi sahabat dan orang-orang terdekat yang selalu mendukungnya. Ia bahkan menuliskan pesan menyentuh untuk para sahabat yang telah hadir di hari spesialnya.

“Bersyukur dan beruntung punya sahabat-sahabat yang selalu ada kapan pun. Ulang tahun yang terlalu spesial, karena merayakan bersama orang-orang tersayang,” jelasnya.

"Happy banget di sayang banyak teman-teman. Terima kasih semuanya, ku doakan semoga kalian diberkati terus, kita sehat-sehat dan bisa kumpul terus sampai diketawain anak cucu kita, amin," papar Gading.