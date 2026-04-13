Hector Souto Bicara Mimpi Besarnya untuk Futsal Indonesia: Upah yang Layak!

Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menjawab pertanyaan para pewarta pada jumpa pers setelah final Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Iran di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). (Foto: inilah.com/Harris Muda)

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto mengungkap ambisi besarnya untuk mendorong kemajuan ekosistem futsal nasional, terutama dari sisi profesionalitasdan kesejahteraan pemain.

Hal demikian disampaikan Souto usai Timnas Futsal Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 1-2 pada partai final Piala AFF Futsal 2026.

Salah satu hal yang disoroti Souto tak lain ialah kesejahteraan pemain terutama dari sisi upah alias gaji yang diterima.

“Saya berharap suatu hari nanti futsal dianggap oleh semua orang sebagai pekerjaan yang serius di mana seorang pemain bisa bermain dan belajar pada saat yang sama, memiliki kondisi kehidupan yang baik dan gaji yang layak," kata Souto di Nonthaburi, Bangkok, Senin (13/4/2026).

Souto menyadari peningkatan kualitas futsal Indonesia tak bisa diukur dari prestasi semata, akan tetapi juga harus menyentuh aspek kehidupan para pemain.

"Itulah alasan mengapa, itulah hal yang saya kerjakan setiap hari. Saya mencoba mendorong batas kemampuan federasi untuk membuat konteks kita menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi," katanya.

"Dan saya berharap mendapatkan lebih banyak kesempatan serta kondisi yang lebih baik di masa depan. Itulah mimpi besar saya untuk Futsal Indonesia," ujarnya.

Dari sisi prestasi, Timnas Futsal Indonesia memang terus menunjukkan grafik meningkat, terutama di bawah komando Souto. Terbaru, ia memang hanya membawa Skuad Garuda berstatus runner-up pada ajang Piala AFF Futsal 2026.

Namun demikian, pelatih asal Spanyol itu meminta publik melihat pencapaian itu secara lebih luas. Ia menilai perjalanan Indonesia di turnamen ini tetap harus diapresiasi bahkan bisa dibilang membanggakan, terutama karena tim tidak tampil dengan kekuatan penuh, setelah dirinya memutuskan melakukan rotasi pasca-Piala Asia Futsal 2026 lalu.

Pada ajang terakhir itu, Timnas Futsal Indonesia mampu menduduki peringkat kedua alias runner-up pasca-kalah dari raksasa Iran di partai final.

Souto menegaskan, kebijakan rotasi yang dilakukan bertujuan memberi kesempatan luas bagi pemain untuk berkembang sekaligus memperluas kedalaman skuad Timnas Futsal Indonesia.

"Dan kami hanya mengikuti strategi kami yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang, itulah motif permainan kami, itulah cara kami melakukan berbagai hal memberikan kesempatan kepada semua orang," katanya.

"Dan 14 pemain baru ini, mereka tampil luar biasa. Jadi saat ini kami memiliki kurang lebih 30 pemain di sekitar timnas, ditambah dua pemain yang cederanya sangat krusial bagi kami seperti Ipul (Muhammad Syaifullah) dan Evan Soumilena," tuturnya lagi.

Dengan komposisi yang ada saat ini, Souto optimistis masa depan Timnas Futsal Indonesia akan sangat cerah. Ia menilai proses regenerasi yang sedang berjalan akan melahirkan skuad yang lebih kuat dalam beberapa tahun ke depan.

"Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, kami memiliki 30, 32, 34 pemain dan seseorang pasti akan muncul dalam dua tahun ke depan yang sedang membangun tim nasional yang sangat kuat," katanya.