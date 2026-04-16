Helikopter Jatuh di Kalbar, 8 Penumpang Belum Diketahui Nasibnya
Ilustrasi helikopter PK-CFX. (kakinews)
Helikopter PK-CFX mengalami kecelakaan terjatuh di kawasan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (16/4/2026).
Belum diketahui secara penyebab jatuhnya helikopter tersebut, namun Tim SAR gabungan telah diterjunkan menuju lokasi yang terdeteksi berada pada koordinat 00°12'00"S, 110°44'00"E.
"Saat ini 20 personel gabungan dari SAR, Lanud Supadio dan Paskhas, sudah berangkat dengan helikopter Super Puma untuk melakukan pencarian titik surveillance," ujar Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra.
Menurutnya, helikopter berisi delapan penumpang termasuk kru, pilot, dan kopilot. Seluruhnya berjenis kelamin laki-laki berasal dari Pontianak. Namun hingga saat ini masih belum diketahui nasibnya.
Berikut identitas 8 penumpang di dalam helikopter:
1. Marindra (Pilot)
2. Harun Arasyid (Co. Pilot)
3. Patrick K
4. Victor T
5. Charles L
6. Joko C
7. Fauzie O
8. Sugito