Kamis, 16 April 2026
main-logo
Helikopter Jatuh di Kalbar, 8 Penumpang Belum Diketahui Nasibnya

Helikopter Jatuh di Kalbar, 8 Penumpang Belum Diketahui Nasibnya

OlehAnton Hartono
Kamis, 16 April 2026 - 14:37 WIB
Ilustrasi helikopter PK-CFX. (kakinews)

Ilustrasi helikopter PK-CFX. (kakinews)

Helikopter PK-CFX mengalami kecelakaan terjatuh di kawasan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (16/4/2026).

Belum diketahui secara penyebab jatuhnya helikopter tersebut, namun Tim SAR gabungan telah diterjunkan menuju lokasi yang terdeteksi berada pada koordinat 00°12'00"S, 110°44'00"E.

"Saat ini 20 personel gabungan dari SAR, Lanud Supadio dan Paskhas, sudah berangkat dengan helikopter Super Puma untuk melakukan pencarian titik surveillance," ujar Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra.

Menurutnya, helikopter berisi delapan penumpang termasuk kru, pilot, dan kopilot. Seluruhnya berjenis kelamin laki-laki berasal dari Pontianak. Namun hingga saat ini masih belum diketahui nasibnya.

Berikut identitas 8 penumpang di dalam helikopter:
1. Marindra (Pilot) 
2. Harun Arasyid (Co. Pilot) 
3. Patrick K 
4. Victor T
5. Charles L 
6. Joko C 
7. Fauzie O
8. Sugito
 

