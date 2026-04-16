Helikopter Jatuh di Kalbar, 8 Penumpang Belum Diketahui Nasibnya

Kamis, 16 April 2026 - 14:37 WIB

Helikopter PK-CFX mengalami kecelakaan terjatuh di kawasan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (16/4/2026).

Belum diketahui secara penyebab jatuhnya helikopter tersebut, namun Tim SAR gabungan telah diterjunkan menuju lokasi yang terdeteksi berada pada koordinat 00°12'00"S, 110°44'00"E.

"Saat ini 20 personel gabungan dari SAR, Lanud Supadio dan Paskhas, sudah berangkat dengan helikopter Super Puma untuk melakukan pencarian titik surveillance," ujar Kepala Kantor SAR Pontianak, I Made Junetra.

Menurutnya, helikopter berisi delapan penumpang termasuk kru, pilot, dan kopilot. Seluruhnya berjenis kelamin laki-laki berasal dari Pontianak. Namun hingga saat ini masih belum diketahui nasibnya.

Berikut identitas 8 penumpang di dalam helikopter:

1. Marindra (Pilot)

2. Harun Arasyid (Co. Pilot)

3. Patrick K

4. Victor T

5. Charles L

6. Joko C

7. Fauzie O

8. Sugito

