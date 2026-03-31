Hemat Anggaran Rp120 Triliun, Pakar UGM Usulkan Rem BBM Subsidi: Siapa Berani?

Lonjakan harga minyak dunia, imbas memanasnya konflik di Timur Tengah yang berujung penutupan Selat Hormuz, memicu alarm darurat energi global.

Harga minyak mentah pun, kini menembus US$110 per barel. Dampaknya tak main-main: subsidi energi Indonesia terancam jebol.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyebut banyak negara sudah masuk fase darurat energi. Negara yang belum, tinggal menunggu waktu.

“Banyak negara sudah menetapkan kebijakan untuk meminimalkan dampak darurat energi global tersebut,” kata Fahmy di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto telah menggulirkan sejumlah langkah penghematan energi. Mulai dari skema work from home (WFH) satu hari per pekan bagi ASN dan pekerja swasta, hingga dorongan migrasi ke kendaraan dan peralatan rumah tangga berbasis listrik.

Namun, menurut Fahmy, langkah tersebut belum menjawab kebutuhan mendesak.

“WFH ada kelemahannya. ASN justru bisa pelesiran yang tetap butuh BBM. Sementara migrasi ke listrik tidak bisa instan, butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Padahal pemerintah perlu langkah cepat,” ujarnya.

Subsidi Meledak

Tekanan fiskal sudah di depan mata. Anggaran subsidi energi 2026 ditetapkan Rp210,1 triliun atau naik 14,24 persen dari outlook 2025 sebesar Rp183,9 triliun.

Rinciannya: subsidi listrik Rp104,6 triliun, LPG 3 kg Rp80,3 triliun, dan BBM Rp25,1 triliun. Semua itu disusun dengan asumsi harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$70 per barel. Masalahnya, asumsi itu, saat ini meninggakan realitas.

Setiap kenaikan US$1 harga minyak mentah berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp10 triliun. Jika harga bertahan di kisaran US$100 per barel, beban subsidi bisa membengkak hingga Rp300 triliun. Duit dari mana untuk menutup selisihnya?

Tambah Utang atau Rem Subsidi

Alih-alih menambah utang, Fahmy menawarkan opsi yang lebih cepat dan langsung terasa: membatasi BBM bersubsidi yang selama ini dinilai bocor dan salah sasaran.

Ia bahkan menyentil kebijakan lama yang tak kunjung dieksekusi.

“Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan hemat BBM subsidi hanya wacana, sekadar ‘omon-omon’. Tidak pernah benar-benar diterapkan,” tegasnya.

Padahal, menurutnya, pembatasan BBM subsidi berpotensi menghemat anggaran hingga Rp120 triliun.

Upaya digitalisasi seperti aplikasi MyPertamina sempat diuji, namun belum efektif. Sistem barcode yang kini digunakan pun masih menyisakan celah—kendaraan pribadi tetap bisa mengakses BBM subsidi.

Solusi Sederhana

Fahmy menilai, solusi sebenarnya tidaklah rumit, namun membutuhkan keberanian politik. “Metodenya sederhana. Buat aturan tegas: BBM subsidi hanya untuk motor, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok. Mobil pribadi wajib pakai BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi teknis, melainkan keberanian mengambil keputusan tidak populer.

Ketika harga minyak terus menanjak dan beban subsidi menggunung, pilihan pemerintah kian sempit: bertindak cepat atau menanggung konsekuensi fiskal yang lebih dalam.