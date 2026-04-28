Profil Romy Soekarno, Cucu Soekarno yang Kini Duduk di DPR RI

Hendra Rahtomo alias Romy Soekarno, mungkin belum sepopuler tokoh politik dan anggota keluarga Soekarno lainnya.

Cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menghabiskan masa mudanya berkarier di industri musik dan bisnis.

Mengikuti jejak karier anggota keluarga lainnya, ia memutuskan terjun ke dunia politik dan menjadi caleg dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ia kemudian berhasil melenggang ke Senayan dan ditugaskan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, aparatur negara, kepemiluan, dan IKN Nusantara.

Biodata Hendra Rahtomo

Nama lengkap: Hendra Rahtomo Soekarno

Hendra Rahtomo Soekarno Nama panggilan : Romy Soekarno

: Romy Soekarno Tempat, tanggal lahir : Jakarta Selatan, 4 Januari 1970

: Jakarta Selatan, 4 Januari 1970 Zodiak : Capricorn

: Capricorn Agama : Islam

: Islam Orang tua : Martomo Pariatman Marzuki dan Rachmawati Soekarnoputri

: Martomo Pariatman Marzuki dan Rachmawati Soekarnoputri Pasangan : Donna Harun (cerai), Irene Kurniawan

: Donna Harun (cerai), Irene Kurniawan Anak-anak : Jeje Soekarno

: Jeje Soekarno Media sosial : @romysoekarno (Instagram)

: @romysoekarno (Instagram) Pekerjaan: Pengusaha, Politikus

Hendra Rahtomo atau Romy Soekarno adalah putra dari pasangan Rachmawati Soekarnoputri dan Martomo Pariatman Marzuki. Dengan kata lain, ia merupakan cucu Presiden Soekarno.

Sangat sedikit informasi mengenai latar belakangnya. Namun, mantan suami Donna Harun ini pernah berkarier di industri musik sebagai seorang disjoki (DJ) dan bermain di grup musik 1945MF.

Ia juga dikenal sebagai pengusaha dan pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris Arga Surya Rahardja.

Perihal kehidupan pribadinya, Hendra Rahtomo memiliki anak bernama Muhammad Jihad Rahtomo Soekarnoputra alias Jeje Soekarno dari pernikahannya dengan Donna Harun.

Melansir dari Instagram pribadinya, Romy telah menikah dengan Irene Kurniawan.

Karier Politik Hendra Rahtomo

Lahir di tengah keluarga yang kental dengan latar belakang politik, Hendra Rahtomo akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak anggota keluarga lainnya.

Meski tidak langsung terjun di usia muda, ia berhasil mendapatkan posisi strategis sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Namun, keberhasilannya melenggang ke Senayan sempat menjadi buah bibir masyarakat, karena ia disebut lolos melalui jalur ‘give away’ alias jalur pemberian, mengingat perolehan suaranya jauh dari kandidat lain.

Romy disebut hanya meraih 111.284 suara dan menempati urutan kedua di bawah Pulung Agustanto, dengan 165.869 suara.

Romy berhasil masuk ke Senayan setelah dua kader di atasnya, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan, memilih mengundurkan diri, meski telah dinyatakan terpilih.

Dari situlah, Romy Soekarno resmi menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia kini ditugaskan di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, aparatur negara, kepemiluan, dan IKN Nusantara.

Harta Kekayaan Hendra Rahtomo

Berdasarkan data yang dirilis pada situs resmi LHKPN, Hendra Rahtomo melaporkan total kekayaan sebesar Rp15.160.736.464 per akhir tahun 2024.

Aset dengan nilai tertinggi dalam laporannya adalah tanah dan bangunan seluas 543 m2 yang berlokasi di Jakarta Selatan yang nilainya ditaksir mencapai Rp9,5 miliar.

Berikut adalah rincian lengkap harta kekayaan Hendra Rahtomo:

Tanah dan Bangunan - Rp9.500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/560 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , LAINNYA: p9.500.000.000

Alat Transportasi dan Mesin - Rp1.635.000.000 MOBIL, MERCEDES BENZ S 400 L AT (V222) SEDAN Tahun 2016, WARISAN: Rp700.000.000

MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI: Rp935.000.000

Harta Bergerak Lainnya: Rp3.200.000.000

Surat Berharga: Rp 0

Kas dan Setara Kas: Rp825.736.464

Harta Lainnya: Rp 0

Sub Total: Rp15.160.736.464

Hutang: Rp 0

Total Harta Kekayaan: Rp15.160.736.464

Foto-Foto Romy Soekarno sebagai Anggota Keluarga dan Politikus

Romy Soekarno dengan Ibu Megawati Soekarnoputri (Foto: Instagram / romysoekarno)

Foto pernikahan Romy Soekarno dengan Irene Kurniawan (Foto: Instagram /romysoekarno)