Hentikan Konser Saat Manggung, Adele Banjir Pujian

Penyanyi asal Britania Raya, Adele tiba-tiba menghentikan lagu yang dinyanyikannya saat konser di British Summer Time Hyde Park, London pada 1 Juli 2022.

Suasana ini terekam dalam video yang diabadikan oleh salah satu penonton dan beredar di media sosial. Saat itu Adele yang sedang membawakan lagu Skyfall itu tiba-tiba meminta band untuk berhenti dan langsung bergegas ke depan panggung seraya menunjuk ke arah penonton.

Pemenang Grammy Award itu rela menghentikan konsernya demi membantu para penonton yang berdesak-desakan saat menyaksikan konsernya, karena suasana terlalu ramai dan padat. Aksi yang dilakukan oleh penyanyi berusia 34 tahun itu justru membuatnya banjir pujian dari warganet.

Pasalnya, konser yang dihadiri 65 ribu penonton ditambah lagi dengan cuaca cukup terik menjadikan para penonton kesulitan mendapat udara segar dan butuh bantuan petugas medis. Bahkan ia sempat beberapa kali meminta band untuk berhenti dan meminta petugas medis memastikan kondisi penonton saat itu.

"Hanya ingin mengatakan rasa hormat yang luar biasa kepada Adele karena menghentikan pertunjukan.. Itu adalah kerumunan 65.000+ dan dia masih melakukannya," tulis kieran @Kieran_sw melalui akun Twiter-nya.

Video tersebut mendapat banyak komentar pujian setelah melihat Adele yang begitu perhatian terhadap para penggemarnya.

"Dia tidak berhenti begitu saja. Dia berjalan mendekat dan memastikan dia bisa melihat. Suka sekali," tulis Mo Jameson @IMakeItAll.

"Dia adalah seorang ratu," tulis banana @noheadbanana

"Ya, dia hebat! Itu adalah seseorang di sebelah kami. Menghormati keamanan juga, mereka ada di sana dalam waktu singkat," tulis @kiwippit1.

Just wanna say mad respect to Adele for stopping the show and making a scene when she thought someone was in trouble and needed help from security. That was a crowd of 65,000+ and she still did it. it really is that easy. #AdeleBST pic.twitter.com/PBXdJChNuP