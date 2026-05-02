Hindari Macet Total Libur Panjang, Polisi Tutup Akses Menuju Puncak-Cianjur

Volume kendaraan yang melintas di jalur Puncak-Cianjur, Jawa Barat, meningkat pada petang hari ini sehingga Satlantas Polres Cianjur, melakukan rekayasa arus lalu lintas guna mencegah kemacetan total, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Antara/Ahmad Fikri)

Polres Cianjur, Jawa Barat (Jabar) menutup jalur menuju Puncak-Cipanas mulai dari Tugu Lampu Gentur-By Pass, Cianjur. Langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya macet total seiring tingginya volume kendaraan di jalur Puncak, Sabtu (2/5/2026).

Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan antrean kendaraan di jalur Puncak terus memanjang dengan ujung antrean lebih dari lima kilometer, sehingga pihaknya melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas guna mengantisipasi macet total.

Pengendara dengan tujuan Jabotabek diarahkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi selama penutupan arus diberlakukan, bahkan untuk memutus rantai antrean di kawasan Puncak-Cipanas, petugas memberlakukan rekayasa arus buka tutup jalur.

"Volume kendaraan di kawasan wisata Puncak pada libur panjang akhir pekan meningkat, sehingga terjadi kepadatan arus di sepanjang jalur Puncak-Cipanas, dengan ekor antrean lebih dari lima kilometer," katanya di Cianjur, Sabtu (2/5/2026).

Menurut dia, penutupan arus lalu lintas itu bersifat situasional, dan ketika antrean kendaraan mencair maka jalur akan dibuka normal dari kedua arah, sehingga pihaknya meminta pengendara mematuhi aturan lalulintas dan anjuran petugas agar dapat melintas dengan aman dan nyaman.

Dia mengatakan peningkatan volume kendaraan diprediksi akan terjadi hingga dua hari ke depan, sehingga sejumlah rekayasa arus termasuk sistem satu arah akan diberlakukan guna mengantisipasi terjadinya antrean panjang dengan laju kendaraan terhenti.

"Sifatnya situasional ketika terjadi antrean sistem satu arah diberlakukan termasuk penutupan jalur dari Cianjur ke Puncak pada dua hari ke depan, guna mengantisipasi macet total seiring tingginya volume kendaraan menuju Jabodetabek atau sebaliknya," kata dia.

Seiring cuaca ekstrem yang masih melanda sebagian besar wilayah Cianjur termasuk di kawasan Puncak-Cipanas, pihaknya meminta pengendara meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan terutama saat hujan turun deras karena dapat memicu terjadinya bencana alam termasuk pohon tumbang.

"Saat ini cuaca ekstrem masih kerap melanda wilayah Cianjur, harus menjadi perhatian pengendara terutama saat melintas di jalur rawan banjir dan pohon tumbang, ikuti anjuran petugas agar aman, nyaman, dan selamat saat berkendara," katanya.

