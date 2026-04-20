Hindari Pengerahan Massa, Pembunuh Nus Kei Dipindahkan ke Sel Polda Maluku

Dua terduga pelaku penikaman yang menewaskan Ketua DPD Golkar Malra, Nus Kei, di bandara Langgur, Minggu (19/4/2026).(Foto: dok-istimewa)

Kepolisian memindahkan penahanan dua pelaku penikaman yang menewaskan Ketua Partai Golkar Maluku Tenggara (Malra), Agrapinus Rumatora alias Nus Kei ke Mapolda Maluku, Kota Ambon. Dua pelaku tersebut berinisial HR (28) dan FU (36).

Keputusan pemindahan dua pelaku ini didasari alasan keamanan. Meski begitu polisi tidak menjelaskan detail soal alasan keamanan yang dimaksud.

"Kedua pelaku penikaman tewaskan Nus Kei telah dipindahkan ke Ambon untuk diperiksa lebih lanjut," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi seperti dikutip, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan, kedua pelaku diterbangkan menggunakan pesawat komersil dari Malra. Keduanya pun telah tiba di Ambon dan kini sedang diperiksa.

"Setelah di Ambon lalu dibawa ke Mapolda Maluku untuk pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Maluku Tenggara, Ipda Wandi Puasa mengatakan, pemindahan pelaku untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

"Terkait dua pelaku yang sudah dibawa ke Ambon untuk keamanan," ungkap Wandi.

Sebelumnya, kepolisian telah menangkap dua pelaku penikaman hingga tewas terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Maluku Tenggara, Maluku, Minggu (19/4/2026).

Dua pelaku penikaman tersebut adalah HR (28) dan FU (36). Namun salah satunya diduga merupakan atlet tarung bebas atau Mixed Martial Arts (MMA).

"Iya betul, kalau dilihat sepertinya (pelaku HR adalah) atlet (tarung bebas)," kata Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi seperti dikutip, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan, pihaknya juga sudah mencari tahu latar belakang pelaku FU. Dari hasil penelusuran, yang bersangkutan adalah warga biasa. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

"Usai ditangkap kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif hingga malam ini," terangnya.

Rian menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, motif kedua pelaku membunuh Nus Kei karena dendam lama. Sebab sebelumnya, kedua pelaku dan korban sama-sama pernah tinggal di Jakarta.

"Motifnya itu dendam ya, dari hasil penyidikan kita sementara itu," bebernya.