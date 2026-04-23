Hitung Mundur Perang Iran: Trump Hanya Punya Seminggu Sebelum Terganjal Undang-Undang

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini berada di persimpangan jalan krusial terkait kelanjutan agresi militer di Iran. Berdasarkan mandat undang-undang federal yang telah berlaku selama puluhan tahun, Trump hanya memiliki waktu satu minggu tersisa untuk memutuskan apakah akan melanjutkan perang atau menarik pasukan, sebelum otoritasnya sebagai Panglima Tertinggi terbentur restu Kongres.

Sesuai dengan Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution) 1973, seorang presiden hanya diberikan mandat selama 60 hari untuk melancarkan aksi militer tanpa persetujuan resmi dari parlemen. Mengingat Trump secara resmi memberitahukan operasi militer ini ke Kongres pada 2 Maret lalu, maka 'napas' legal bagi perang ini akan berakhir tepat pada 1 Mei 2026.

Retaknya Dukungan Republik di Capitol Hill

Selama delapan minggu terakhir, faksi Republik di Kongres memang terlihat solid membentengi Trump dari upaya Partai Demokrat yang ingin menghentikan operasi di Iran. Setidaknya, lima kali upaya resolusi penghentian perang berhasil dijegal oleh Senat yang dikuasai loyalis Trump.

Namun, situasi kini mulai berubah. Beberapa politisi Republik mulai mengisyaratkan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah harga mati. Senator John Curtis dari Utah secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung aksi militer berkelanjutan di luar jangka waktu 60 hari tanpa izin resmi parlemen.

Senada dengan Curtis, Perwakilan Brian Mast dari Florida, yang menjabat Ketua Komite Urusan Luar Negeri, memperingatkan bahwa dukungan terhadap presiden bisa rontok jika konflik berlarut hingga Mei tanpa landasan hukum yang jelas.

"Mungkin akan ada jumlah suara yang berbeda setelah 60 hari berlalu," ujar Mast, memberikan sinyal peringatan keras bagi Gedung Putih.

Tiga Pilihan Sulit bagi Trump

Setelah tenggat waktu 1 Mei terlewati, Trump secara praktis hanya memiliki tiga pilihan sulit:

Meminta Otorisasi Formal: Mengajukan permohonan penggunaan kekuatan militer secara resmi kepada Kongres.

Mengurangi Intensitas (De-eskalasi): Mulai menarik keterlibatan militer AS secara bertahap.

Perpanjangan Darurat 30 Hari: Undang-undang mengizinkan tambahan waktu satu bulan hanya untuk memfasilitasi penarikan pasukan dengan aman, bukan untuk melanjutkan serangan ofensif.

Hingga saat ini, Gedung Putih bersikeras bahwa serangan gabungan dengan Israel yang dimulai pada 28 Februari lalu merupakan langkah konstitusional untuk melindungi pangkalan AS di Timur Tengah.

Di sisi lain, Senator Lisa Murkowski dikabarkan tengah menggalang kekuatan untuk mengajukan resolusi penggunaan kekuatan militer secara resmi terhadap Iran—sebuah langkah yang belum pernah terjadi lagi sejak invasi Irak tahun 2002.

Kini, dunia menunggu langkah apa yang akan diambil Trump dalam tujuh hari ke depan. Apakah ia akan melunak di bawah tekanan hukum domestik, atau nekat menerjang batasan konstitusional demi melanjutkan bara perang di Iran?