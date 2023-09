Holding BUMN Danareksa Dorong Peran Perempuan dalam Ekosistem BUMN

PT Danareksa (Persero) (Holding BUMN Danareksa) akan terus memberikan ruang bagi kaum perempuan dalam lingkungan BUMN, baik sebagai pengawai maupun di top level manejemen.

Pemberian ruang bagi kaum perempuan ini merupakan salah satu transformasi dari Holding BUMN Danareksa yang terus didorong. Sebab saat ini tercatat ada 747 pegawai perempuan dalam lingkungan perusahaan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kementeriannya terus berkomitmen dalam meningkatkan keterwakilan perembuan di jajaran BoC, BoD, dan BoD-1 BUMN. Targenya keterwakilan perempuan dalam Kementerian BUMN akan mencapai 25 persen pada 2023.

"Perempuan memiliki peran yang besar dalam transformasi BUMN. Keseimbangan gender dapat meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan pelayanan perusahaan, maka dari itu kita targetkan pada 2023 jumlah wanita pada posisi strategis mencapai 25 persen," kata Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/10/2022).

Menurutnya, target ini dapat tercapai jika dibarengi dengan perubahan di dalam perusahaan itu sendiri. Peruhanan yang Erick maksud seperti mengupayakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkembang.

Baca Juga: Anak Usaha BUMN Karya Kelola Hotel Tapi Lahannya Belum Dibayar

"Semoga transformasi BUMN ini dapat berkelanjutan sehingga dapat sejalan dengan salah satu isu yang kita sampaikan di G20, yakni pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik," imbuhnya.

Berdasarkan 'Danareksa Research Institute (DRI) Pulse Check Fact Finding: Perempuan & Nilai Kesetaraan', penerapan kesetaraan gender berpotensi besar meningkatkan produk domestik bruto (GDP) secara global.

Di Indonesia, implementasi kesetaraan gender berpotensi meningkatkan GDP Indonesia hingga US$135 miliar pada tahun 2025. Angka ini memberi optimisme terhadap perekonomian dalam negeri, karena tingkat partisipasi kerja perempuan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dari 17 persen pada tahun 2018 menjadi 21,89 persen pada 2021. Sedangkan untuk jumlah perempuan di Indonesia sendiri mencapai 46,5 persen.

Di Holding BUMN Danareksa sendiri, peran kaum hawa terus meningkat, bahkan hingga ke level manajemen eksekutif yang juga berperan penting dalam pengambilan sebuah keputusan.

Adapun total perempuan yang menduduki posisi strategis di Holding BUMN Danareksa mencapai 129 pegawai atau 26 persen yang terdiri dari level Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, dan Kepala Departemen. Hal ini membuktikan komitmen perusahaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

Holding Danareksa Dorong Kepemimpinan Perempuan

Direktur SDM & Hukum PT Danareksa (Persero), R. Muhammad Irwan menjelaskan, Holding BUMN Danareksa percaya bahwa perempuan berperan besar dalam sebuah kesuksesan perusahaan. Bahkan tidak ada perusahaan yang bisa benar-benar berkembang tanpa menghargai peran perempuan dan mendorong potensi mereka untuk bekontribusi penuh.

“Ke depannya, Danareksa akan terus memberikan kesempatan pada perempuan, mendukung terciptanya kesetaraan gender karena kami percaya bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan para laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah pegawai perempuan di Holding BUMN Danareksa, yang mana diantaranya juga menduduki posisi manajemen eksekutif sebagai pembuat keputusan strategis perusahaan,” tambah Irwan.

Untuk terus memberikan kesempatan kepada kaum hawa dalam mengembangkan potensi dan kontribusinya, di tahun 2021 lalu, Holding BUMN Danareksa juga telah meluncurkan Srikandi Danareksa sebagai wadah yang mendorong perempuan untuk terus berkarya dan meraih prestasi.

Srikandi Danareksa telah aktif memberikan dukungannya untuk sesama perempuan, salah satunya melalui kegiatan pelatihan oleh Srikandi Danareksa kepada perempuan difabel yang pada bulan lalu digelar di Yoygyakarta, bekerja sama dengan Yayasan Menembus Batas.

Berkat upaya optimal meningkatkan peran perempuan di lingkungan kerja, PT Danareksa (Persero) juga menerima penghargaan ‘Best Workplaces for Women 2022 in Encouraging Female Leadership’ dalam ajang penghargaan Indonesia Best Workplace for Women Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Herstory.co.id.

Ini merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung bagi perempuan untuk dapat memiliki karir yang lebih baik, karena dengan begitu perempuan dapat menjalankan peran dalam keluarga dengan lebih mudah sekaligus berperan secara optimal bagi perusahaan.

"Kami juga terus mengajak seluruh anggota Holding BUMN Danareksa untuk bersama-sama mendorong kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender. Pera perempuan telah terbukti memberikan nilai tambah pada kinerja organisasi, bahkan pada PDB negara dan kami sebagai BUMN, memiliki amanah untuk merefleksikan pemberdayaan perempuan kepada publik terkait kesetaraan gender dan peluang yang sama," tutup Irwan.