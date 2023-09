Honda Ajak Pemenang BMP #2 Bikin Jingle Baru Honda Brio

Honda Prospect Motor (HPM) baru saja mengumumkan @Valhydeux sebagai pemenang Brio Music Project (BMP) #2 melalui akun Instagram Hondaisme.

@Valhydeux yang beranggotakan dua anak muda berbakat, Raka dan Dinda, berhasil mengalahkan 125 peserta lainnya dan akan berkolaborasi bersama dengan musisi multi talenta Jevin Julian membuat jingle musik baru untuk Honda Brio.

BMP #2 merupakan kontes musik online yang diselenggarakan HPM sejak 17 November hingga 31 Desember 2022, ditujukan bagi generasi muda dan memiliki passion dalam bermusik.

Dalam kontes ini, para peserta diharuskan untuk menciptakan lirik lagu sekreatif mungkin dan melakukan remix Reels atau berduet dengan menggunakan video musik yang dibuat oleh Jevin Julian pada video pendek Reels di akun Instagram @Hondaisme.

Selain dapat berkolaborasi dengan Jevin Julian menciptakan jingle baru Honda Brio, pemenang di kontes ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp20 juta, personal coaching bersama Jevin Julian serta menjadi talent pada materi promosi Honda Brio.

Sedangkan juara kedua dan ketiga yang dimenangkan oleh Avia Athalia (@aviathalia) dan Roland Irawan Syah (@wowwemax) juga akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp10 juta.

Pemenang pertama di lomba ini, yaitu Raka dan Dinda (@Valhydeux) adalah kakak beradik yang berasal dari Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Raka merupakan seorang musisi sementara Dinda adalah seorang pelajar yang memang memiliki hobi bermusik sejak masih kecil.

Raka dan Dinda sangat bersemangat mengikuti kompetisi setelah melihat salah satu peserta mengikuti BMP #2 di Instagram dan tertarik setelah mendengarkan beat instrument yang dibuat oleh Jevin Julian.

Mereka mengaku mendapatkan inspirasi untuk membuat lirik lagu dari mobil Honda Brio itu sendiri dengan membayangkan sensasi memiliki mobil tersebut dan mengekspresikan perasaannya ke dalam sebuah lirik lagu yang bertemakan 'Drive Your Dream with Brio'.

Raka yang memainkan bass juga menambahkan beberapa bass-line yang membuat musik mereka terdengar lebih unik. Mereka juga menceritakan bahwa proses rekaman musik dan video hanya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, seperti laptop dan smartphone yang mereka punya.

"Setelah hasil pengumuman keluar, rasa syukur dan bahagia benar-benar bercampur aduk. Benar-benar tidak menyangka bisa terpilih menjadi juara pertama. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Honda dan Jevin Julian sudah memilih kami sebagai juara. Semoga Honda dan Jevin semakin sukses untuk ke depannya! Go Honda!" ucap Raka dan Dinda setelah diumumkan sebagai juara Brio Music Project #2.

Jevin Julian sebagai salah satu juri juga menilai para peserta dari sinergi aransemen vokal atau instrumen dengan aransemen musik yang telah ia buat, serta bagaimana para peserta membuat melodi yang sesuai dengan musiknya.

Tak hanya itu, lirik lagu juga menjadi salah satu poin penilaian yang penting, bagaimana para peserta dapat menyampaikan pesan yang sesuai dengan karakter Honda Brio.

"Setiap peserta memiliki keunikannya masing-masing, terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah mengikuti kompetisi ini. Sejujurnya cukup sulit bagi saya menentukan tiga besar ini, karena banyak sekali pilihan yang masuk ke dalam kriteria. Tapi akhirnya saya membuat penilaian dari beberapa kategori, dan ketiga pemenang inilah yang mendapatkan nilai tertinggi. Congratulations for all the winners!" papar Jevin Julian.

Sementara itu, Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menyebut Honda Brio merupakan mobil yang sangat mewakili anak muda terlihat dari tampilan desainnya, hingga berbagai fitur yang dapat menunjang aktivitas anak muda.

"Sebelumnya, kami telah melakukan berbagai aktivitas khusus untuk menyasar anak muda untuk Honda Brio yang salah satunya adalah Brio Music Project," kata dia.

"Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan semoga dengan adanya ajang ini, para pemenang dapat menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk meraih mimpi mereka," ucap Billy.