Honda Akan Intergrasikan Layanan Google ke Semua Mobil Baru Mulai 2022

Honda dan Google mengumumkan kesepakatan untuk mengintegrasikan layanan koneksi Google ke dalam semua mobil model baru yang akan dipasarkan pada paruh kedua tahun 2022 di Amerika Utara.



Rencana masa depan ini kemudian akan diperluas ke lingkup global secara bertahap.



Honda dan Google telah berkolaborasi sejak 2015 dengan industri otomotif yang lebih luas untuk memperkenalkan platform Android ke mobil. Sebagai hasil dari kerja sama ini, Honda mulai mengadopsi Android Auto mulai dari Accord pada tahun 2016.



Android Auto mengoptimalkan fungsi smartphone untuk pengemudi dan memungkinkan kendaraan Honda menawarkan UX (user experience) yang dapat dinikmati konsumen Honda dengan aman dan nyaman.



"Kami sangat senang dapat menawarkan nilai baru untuk mobilitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia dengan menggabungkan kekuatan teknologi canggih dari Honda dalam pengembangan mobil dan kekuatan Google dalam teknologi informasi yang inovatif," kata Satoshi Takami, Operating Executive dan Chief Officer in Charge of MaaS Operations Honda Motor Co Ltd dalam keterangan resminya kepada INILAHCOM, Jumat (24/9/2021).



Melalui kolaborasi baru dengan Google, Honda akan lebih memudahkan UX untuk konsumennya. Dengan menghubungkan mobilitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kolaborasi antara teknologi terhubung Honda dan teknologi canggih Google, Honda akan menawarkan solusi dalam kendaraan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.



Berikut adalah fungsi utama dari Google built-in:



- Voice Assistant

Menggunakan Google Assistant yang terpasang pada Display Audio, pengemudi dapat dengan mudah menyelesaikan tugas sehari-hari melalui kontrol suara sambil tetap memperhatikan jalan dan tangan di setir. Pengemudi dapat mengirim pesan, mendapatkan petunjuk arah, mengontrol media, fungsi kendaraan, dan perangkat smartphone yang kompatibel secara hands-free.



- Navigasi

Dengan mengintegrasikan Google Maps ke kendaraan, peta yang sudah dikenal dan di personalisasi pada smartphone dapat digunakan di Display Audio di dalam kendaraan. Selain itu, pengemudi dapat berbicara dengan Google untuk melakukan banyak hal dengan lebih mudah saat mengemudi, termasuk menavigasi rumah, mendapatkan perkiraan waktu kedatangan, dan menemukan pengisian bensin atau EV terdekat.



- Aplikasi dalam kendaraan

Dengan Google Play, pengguna dapat dengan mudah menikmati dan mengunduh aplikasi favorit mereka, seperti mendengarkan musik, podcast, dan buku audio dengan nyaman langsung dari kendaraan tanpa menggunakan smartphone. Berbagai aplikasi di dalam kendaraan yang ditawarkan di Google Play membuat waktu yang dihabiskan konsumen di dalam kendaraan mereka menjadi lebih menyenangkan.