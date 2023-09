Honda Boyong Mobil Sport All New Civic Type R ke Indonesia

Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan generasi terbaru mobil sport Honda Civic Type R di Jakarta, Kamis (30/3/2023). Dengan desain agresif yang semakin aerodinamis dan mesin dengan tenaga terbesar, All New Honda Civic Type R menjadi model Civic tercepat yang pernah dibuat Honda.

Varian Type R adalah jenis mobil Honda yang dirancang dengan inspirasi dari sebuah mobil balap. Varian ini pertama kali diperkenalkan untuk Honda NSX pada tahun 1992 sebagai sebuah mobil sport Honda yang berfokus pada kecepatan dan kesenangan dalam berkendara yang luar biasa dari sebuah mobil balap.

Setelah itu, varian Type R juga pernah hadir untuk model-model seperti Honda Integra dan Honda Accord. Honda Civic sendiri pertama kali memiliki varian Type R pada tahun 1997, dan pada saat ini sudah memasuki generasi yang ke-6.

Berbeda dengan varian Honda lainnya, setiap varian Type memiliki emblem logo Honda berwarna merah yang sebelumnya hanya digunakan pada mobil balap Honda yang turun dalam sebuah kejuaraan balap. Tak hanya itu, untuk semakin menegaskan karakternya sebagai sebuah mobil sport, varian Type R juga memiliki warna eksklusif yaitu Championship White yang diwariskan dari mobil balap F1 Honda.

Generasi terbaru Honda Civic Type R pertama kali diluncurkan di Jepang pada September 2022 dan langsung disambut dengan antusias oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Pada tahun 2022 yang lalu, All New Honda Civic Type R berhasil meraih penghargaan bergengsi yaitu Car of the Year Japan, Best Car to Buy dari Motor Authority, Majalah Top Gear sebagai Hot Hatch of the Year, dan penghargaan tertinggi sebagai Car of The Year.

"All New Honda Civic Type R dikembangkan sebagai puncak dari mobil sport Honda yang mengusung karakter Pure Sport. Civic Type R pertama terinspirasi oleh warisan Honda di trek balap dan dengan sempurna mewujudkan semangat DNA balap Honda. Kami sangat bangga membawa generasi terbaru dari Civic Type R Indonesia dan kami yakin model ini kembali juga akan disambut baik oleh para fans Honda di sini," papar Presiden Director HPM Kotaro Shimizu di sela-sela acara peluncuran.

All New Honda Civic Type R mengusung mesin 2.0 Liter VTEC Turbo yang menghasilkan tenaga maksimal 319 PS, meningkat 9 PS dibandingkan generasi sebelumnya, dan torsi maksimum 420 Nm, meningkat 20 Nm dibandingkan generasi sebelumnya.

Dengan tenaga mesin yang paling bertenaga, All New Honda Civic Type R berhasil memecahkan rekor sebagai mobil penggerak roda depan tercepat di sirkuit Suzuka, Jepang dengan mencatat Lap Time 2 menit 23.120 detik. Rekor ini mengalahkan rekor sebelumnya yang juga dipegang oleh Honda Civic Type R.

Tak hanya dari sisi performa, All New Civic Type R juga kini dilengkapi dengan berbagai teknologi baru yang semakin canggih, antara lain fitur LogR sebagai panduan berkendara yang dapat diatur secara personal dan berfungsi untuk mencatat dan menganalisis catatan waktu pengemudi secara akurat.

Pengalaman berkendara dengan All New Civic Type R juga semakin personal dengan fitur baru yaitu Individual Mode, yang dapat mengatur performa mesin sesuai dengan karakter pengemudi. Selain itu, untuk pertama kalinya fitur keselamatan Honda SENSING juga tersedia pada Civic Type R.

"Honda Civic Type R memiliki fans yang sangat loyal di Indonesia, sekaligus menjadi kebanggaan bagi setiap pemilik mobil Honda karena memiliki mobil yang memiliki kesamaan DNA Sport dengan Civic Type R. Hari ini kami juga bangga menyerahkan 10 mobil pertama kepada konsumen All New Civic Type R, dan kami juga berusaha secepatnya mengirimkan unit-unit berikutnya untuk memenuhi permintaan konsumen," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy di kesempatan yang sama.

Varian Type R merupakan inspirasi bagi Honda untuk mengembangkan berbagai varian yang juga memiliki kesamaan karakter sport.

Di Indonesia, Honda memiliki varian RS yang mempunyai karakter 'Everyday Sport' atau mobil sporty untuk penggunaan sehari-hari yang saat ini disematkan pada model Honda Brio RS, Honda City Hatchback RS, Honda Civic RS, Honda HR-V RS, dan Honda WR-V RS.

Ditawarkan dengan harga Rp1,399 miliar (on-the-road Jakarta), All New Honda Civic Type R tersedia dalam lima pilihan warna, yaitu Championship White, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl dan warna terbaru Racing Blue Pearl.