Honda CR-V Generasi Keenam Rilis di AS

Honda memperkenalkan Honda CR-V generasi keenam di AS yang tersedia dalam dua pilihan, yakni bermesin turbo dan HEV (Hybrid Electric Vehicle).

Honda menyatakan, All New Honda CR-V bermesin turbo akan mulai dijual di AS pada musim panas tahun 2022. Adapun untuk All New Honda CR-V varian HEV akan mulai diproduksi dan dijual pada musim gugur 2022 di AS. Varian itu diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 50 persen dari total penjualan generasi terbaru All New Honda CR-V.

"Kami juga sangat berharap model ini kembali memainkan peranan penting di mana untuk varian HEV diharapkan dapat menyumbang 50 persen dari total penjualan model ini," kata Mike Kistemaker, Assistant Vice President of Honda Sales at American Honda Motor dalam siaran persnya.

Honda CR-V generasi keenam hadir dengan teknologi serta fitur baru seperti Retuned Real Time All-Wheel Drive with Intelligent Control, Hill Descent Control, Snow Driving Mode, Next Gen Front Airbags, New Standard Knee and Rear Passenger Side-impact Airbags, Honda Sensing yang hadir dengan New Wide-view Camera and Radar, new Traffic Jam Assist (TJA), Low-Speed Braking Control, serta Traffic Sign Recognition system (TSR).

All New Honda CR-V juga hadir dengan new 7-inch touchscreen audio system (untuk varian EX & EX-L). Sementara itu untuk varian HEV kini menggunakan 9-inch touchscreen audio system, wireless Apple CarPlay & Android Auto, Qi-compatible 15W wireless smartphone charging serta 12-speaker Bose premium audio system.

Untuk varian All New CR-V tipe EX dan EX-L menggunakan mesin berkapasitas 1.5 liter turbocharged 4 silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 190 HP pada putaran mesin 6.000 rpm.

Sementara All New CR-V tipe Sport dan Sport Touring menggunakan mesin berkapasitas 2.0 liter 4 silinder segaris dipadu dengan dua motor sistem hybrid (two motor hybrid system) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 204 HP.

All New Honda CR-V tipe EX dan EX-L menggunakan transmisi CVT dengan teknologi Step-Shift programming, sedangkan untuk tipe Sport dan Sport Touring menggunakan transmisi two-motor hybrid system.

Honda CR-V generasi keenam diproduksi di East Liberty Auto Plant Ohio, Indiana Auto Plant, serta Honda Canada Mfg. Honda mulai memproduksi Honda CR-V di Amerika Utara sejak tahun 2006 hingga kini dimana telah berhasil menjual lebih dari lima juta unit Honda CR-V di Amerika Utara.