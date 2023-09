Honda dan LG Resmi Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik di AS

Honda Motor Co Ltd bersama dengan LG Energy Solution menggelar peletakan batu pertama pembangunan pabrik baterai mobil listrik mereka di Ohio, AS. [foto: Honda Motor Co Ltd]

Honda Motor Co Ltd bersama dengan LG Energy Solution menggelar peletakan batu pertama pembangunan pabrik baterai mobil listrik mereka di Ohio, AS.

Leaders of Joint Venture Company, Robert H mengatakan bahwa kedua perusahaan ini memiliki sejarah kesuksesan di segmen masing-masing yang sangat membanggakan.

"Kami sangat antusias untuk memulai kemitraan ini dengan Honda, pemimpin dalam industri otomotif global dengan reputasi kualitas dan kehandalan. Kami yakin perusahaan ini akan menjadi pabrik baterai paling sukses di dunia," kata Robert H dalam keterangan resminya yang dikutip Minggu (5/3/2023).

Nantinya, pabrik yang menyuplai kebutuhan mobil ramah lingkungan ini memiliki tujuan guna mendukung rencana Honda untuk memproduksi baterai lithium-ion berteknologi canggih di kendaraan listriknya (EV) di kawasan Amerika Utara.

Pabrik kerja sama ini memiliki luas sebesar 186.000 m2 dan mulai dibangun pada bulan Maret ini dan direncanakan akan selesai dibangun pada akhir 2024.

Dalam catatan yang diberikan, pabrik ini akan mempekerjakan 2.200 pegawai dengan target kapasitas per tahun sebesar 40Gwh. Honda dan LG sebelumnya telah mengumumkan kerja sama pada kuartal III-2022 lalu dengan total investasi senilai US$4,4 miliar.

Pabrik ini juga sebagai bentuk komitmen Honda dalam meluncurkan hingga 30 mobil berbasis listrik pada tahun 2030, dengan volume produksi mencapai 2 juta unit setiap tahunnya.

Kegiatan di Ohio ini dihadiri oleh President and CEO Honda Motor Co Ltd Toshihiro Mibe, President and Head of the Advanced Automotive Battery Division of LG Energy Solution Dong-Myung Kim, Gubernur Ohio Mike DeWine, serta pejabat dan masyarakat setempat.