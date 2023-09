Honda Hadirkan Varian All New Civic e:HEV Pertama Kalinya di Dunia

Honda Automobile Thailand Co Ltd menghadirkan varian All New Honda Civic versi e:HEV untuk pertama kalinya di dunia dimana model sedan legendaris dari Honda ini dijual dalam dua varian, yaitu e:HEV RS dan e:HEV EL.

"Setelah memulai debutnya pada ajang Motor Show di Thailand kemarin, Honda Civic e:HEV mendapatkan respon yang sangat baik dari publik dalam kurun waktu dua setengah bulan. Hal ini juga sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri konsumen terhadap lini e:HEV dari Honda. Lini e:HEV dari Honda ini menggunakan full-hybrid system yang memberikan performa berkendara bertenaga sekaligus juga menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sangat baik," kata President and CEO Honda Automobile Thailand Noriyuki Takakura dikutip dari siaran pers, Jumat (17/6/2022).

"Selain itu, hal ini juga merupakan respon dari target Honda di tahun 2050 dimana kami mempunyai inisiatif untuk mencapai netralitas karbon dan juga masyarakat yang bebas dari kecelakaan dengan hadirnya Honda Sensing. Kami juga yakin All New Honda Civic e:HEV dapat semakin memperkuat lini dari Honda Civic agar dapat mempertahankan posisinya di pasar mobil kompak," imbuhnya.

All New Honda Civic e:HEV menggunakan e:HEV full-hybrid system menggabungkan dua motor elektrik yaitu Motor Generator dan Motor Drive serta mesin 2.0 liter DOHC Direct injection Atkinson Cycle.

Pengemudi dapat memilih tiga mode berkendara; EV Drive Mode, Hybrid Drive Mode serta Engine Drive Mode sesuai dengan keinginan. Selain itu, tiga mode berkendara lainnya juga tetap tersedia pada varian ini, yaitu; ECON, Normal, dan Sport sama seperti yang tersedia pada varian mesin bensin.

Tenaga yang dihasilkan mampu mencapai 315 Nm serta menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Selain itu juga All New Honda Civic e:HEV dilengkapi dengan berbagai teknologi terdepan seperti; Honda Sensing, Honda Smart Key System with Honda Smart Key Card, Remote Engine Start, 10.2-inch TFT Multi Information Display, 9-inch Advanced Touch Display Audio yang terkoneksi dengan Apple CarPlay serta Android Auto dan masih banyak lagi.

Varian All New Honda Civic e:HEV ditargetkan terjual sebanyak 8.300 unit per tahunnya ketika sudah mulai dipasarkan secara massal ke depannya. Selain itu, Honda juga memberikan garansi 10 tahun untuk baterai hybrid-nya serta garansi 5 tahun untuk mileage hybrid system-nya.