Honda Motor China Mulai Pembangunan Pabrik Baru untuk Produksi EV

Honda Motor China Investment Co Ltd mengumumkan GAC Honda Automobile Co Ltd (GAC Honda) memulai pembangunan pabrik baru untuk produksi kendaraan listriknya.

Pabrik baru GAC Honda ini berdiri di atas lahan seluas 400.000 meter persegi yang berlokasi di Guangzhou Economic and Technological Development District, di Guangzhou, Provinsi Guangdong, China.

Total nilai investasi pabrik baru dari GAC Honda ini senilai 3,49 miliar yuan dimana pabrik yang dapat menghasilkan total produksi sebanyak 120.000 unit setiap tahunnya ini ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.

Selain itu, Honda juga sudah menyampaikan bahwa akan meluncurkan sepuluh kendaraan berbasis listriknya, yaitu e:N Series pada 2027 mendatang. Model-model tersebut akan diproduksi di pabrik GAC Honda dan juga di Dongfeng Honda.

Sehingga ketika kedua pabrik tersebut sudah dapat beroperasi di tahun 2024 mendatang, Honda memproyeksikan total kumulatif kapasitas produksi dari kedua pabrik tersebut dapat mencapai 1,73 juta unit per tahunnya.

GAC Honda Automobile Co Ltd sendiri sudah berdiri sejak Juli 1998 dengan nilai total investasi sebesar US$541 juta dengan kepemilikan sebesar 40 persen dari Honda Motor Co Ltd kemudian 10 persen Honda Motor (China) Investment Co Ltd, dan 50 persen Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC Group).