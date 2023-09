Honda N-ONE Sabet Penghargaan \'K CAR of the Year 2021-2022\'

Honda N-ONE memperoleh penghargaan 'K CAR of the Year 2021-2022' dalam ajang Japan Car of the Year 2021-2022 yang diselenggarakan oleh Japan Car of the Year Executive Committee.

Terpilihnya Honda N-ONE sebagai 'K CAR of the Year' karena mobil mungil ini dinilai sebagai kendaraan mini pertama yang memiliki M/T 6-percepatan untuk kendaraan turbo, Front Engine-Front Wheel Drive (FF).

Dengan memiliki mesin turbo dan fitur keselamatan canggih Honda SENSING, mobil ini dapat digunakan untuk mengemudi jarak jauh dengan nyaman dengan kesenyapan kabin yang sangat baik dan kinerja tenaga tinggi dari mesin yang juga mendukung untuk dilakukannya Naturally Aspirated (NA) atau modifikasi untuk meningkatkan performa mesin.

Diluncurkan pada November 2020, Honda N-ONE diperkenalkan untuk menjadi mobil yang dapat dicintai untuk waktu yang lama yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Eksterior dari Honda N-ONE telah disempurnakan dengan desain yang membuat berkendara lebih menyenangkan sambil mewarisi karakter unik 'lingkaran, persegi, dan trapesium' yang didefinisikan sebagai bentuk dasar yang membentuk karakter N-ONE. Selain itu, interior telah ditingkatkan lewat ruang kabin yang nyaman dengan desain yang minimalis.

Para pengendara Honda N-ONE dapat merasakan kesenangan dalam berkendara untuk keseharian maupun berkendara dalam jangka waktu yang panjang. Teknologi keselamatan canggih Honda SENSING juga merupakan fitur standar untuk mengejar kinerja keselamatan yang dituju oleh Honda.

"Kami sangat merasa terhormat N-ONE terpilih sebagai 'K CAR of the Year 2021-2022'. Kami akan terus melakukan berbagai inovasi serta menghadirkan produk-produk dengan nilai baru yang akan menyenangkan pelanggan kami," kata Koji Watanabe, Executive Officer & General Manager of Brand Communication Division Honda Motor Co Ltd.