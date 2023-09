Honda Prospect Motor Umumkan Kotaro Shimizu Sebagai Presdir Baru

Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan perubahan struktur kepemimpinan dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (1/4/2022). Dalam seremoni ini, Takehiro Watanabe secara resmi menyerahkan jabatan Presiden Direktur HPM kepada penggantinya, Kotaro Shimizu.

Presiden Direktur HPM yang baru, Kotaro Shimizu, pertama kali bergabung dengan Honda pada tahun 2001. Sebelum ditugaskan di Indonesia, Shimizu telah ditugaskan di berbagai negara, dimulai pada tahun 2005 di Honda Vietnam Co., Ltd., dan kemudian dilanjutkan di Honda Automobile Thailand.

Pada tahun 2011, ia kembali ditugaskan ke American Honda Motor, dimana ia dan Watanabe sempat bekerja berada dalam satu tim. Shimizu kemudian bertugas di Dong Feng Honda China pada tahun 2016, dan pada tahun 2019, Shimizu bertugas di Honda Motor Co., Ltd. sebelum menjadi Presiden Direktur HPM di tahun 2022.

"Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Honda dan saya sangat bangga diberikan kepercayaan untuk dapat memimpin Honda Prospect Motor sebagai pasar yang sangat berpotensi. Saya sangat senang bahwa Honda telah diterima dengan sangat baik di Indonesia, karena itu visi saya adalah memberikan produk-produk yang membuat konsumen kami merasa senang dan puas," ungkap Shimizu.

Presiden Direktur HPM sebelumnya, Takehiro Watanabe, menjabat sejak tahun 2017. Selama masa kepemimpinannya, Takehiro Watanabe bersama dengan HPM telah meluncurkan total 23 model mobil Honda di berbagai segmen, termasuk beberapa model yang menjadi favorit saat ini seperti All New Honda BR-V, All New Honda HR-V dan Honda City Hatchback RS.

Watanabe juga menorehkan prestasi dengan membawa Honda Brio untuk pertama kalinya menjadi model dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Tak hanya di pasar domestik, HPM juga memulai ekspor Honda Brio sejak April 2019 serta ekspor All New Honda BR-V pada Maret 2022.

Selama masa kepemimpinan Watanabe, Honda telah dianugerahi sebanyak 113 penghargaan dalam kurun waktu 2017 hingga 2022, termasuk salah satunya adalah Honda City Hatchback RS yang mendapatkan penghargaan sebagai Car of The Year 2021.

Berbagai penghargaan yang diraih Honda merupakan apresiasi untuk kualitas produk, kualitas layanan purna jual, kepuasan pelanggan, hingga pilihan favorit konsumen.

Di masa jabatannya, Watanabe juga membawa HPM terus memperluas jaringan diler di seluruh Indonesia. Sejak 2017 hingga Maret 2022, Watanabe telah membuka sebanyak 13 diler baru, sehingga menambah total diler Honda menjadi 156 diler.

"Saya sangat senang dapat bergabung bersama dengan Honda Prospect Motor dan mendapatkan banyak pengalaman menyenangkan di Indonesia. Banyak tantangan selama lima tahun ini, terutama karena pandemi yang berdampak besar terhadap pasar otomotif di Indonesia. Meskipun demikian, saya bangga dapat memperkenalkan produk-produk yang berkualitas untuk konsumen di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak," ujar Watanabe.