Honda Raih 6 Penghargaan di Perayaan 10 Tahun ASEAN NCAP

Honda meraih enam penghargaan pada perayaan ke-10 tahun The New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (ASEAN NCAP).

Honda menjadi pabrikan otomotif yang paling banyak mendapatkan penghargaan dari acara tersebut. Pencapaian ini tidak lepas dari komitmen Honda untuk semua orang berbagi jalan, agar dapat dengan aman dan percaya diri menikmati kebebasan bergerak.

Selama 10 tahun, Honda memiliki delapan model yang diuji di ASEAN NCAP dan mencapai beberapa hasil dan peringkat yang sangat baik.

Selama periode ini, ASEAN NCAP telah mengembangkan tiga roadmap yaitu untuk tahun 2012-2016, 2017-2020 dan 2021-2025.

Di roadmap terbaru tahun 2021-2025, hal ini mencakup empat domain penilaian yang terdiri dari Perlindungan Penumpang Dewasa, Perlindungan Penumpang Anak, Bantuan Keselamatan dan Keselamatan Pengendara Sepeda Motor.

Bertepatan dengan perayaan ke-10 tahun, ASEAN NCAP mengumumkan berbagai penghargaan Decade of Vehicle Awards kepada beberapa produsen kendaraan. Honda merupakan pabrikan tersukses dengan total enam penghargaan, yakni:

1. Best Forward Facing Child Occupant Protection 2017-2020: Honda Accord

2. Safety Technology Award: Autonomous Emergency Braking (AEB) for Motorcycle - Honda Civic (2021)

3. Excellent Award – Consistent 5-Star: Honda City (3rd – 5th generation)

4. Excellent Award – Consistent 5-Star: Honda Civic (9th – 11th generation)

5. The Most 5-Star Car 2012-2016 (Adult Occupant Protection)

6. Best Road Safety Partner.