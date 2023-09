Honda Siapkan Civic Type R-GT Concept untuk Ajang Balap Super GT 2024

Honda Motor Co Ltd mengumumkan bahwa mereka tengah mempersiapkan Civic Type R-GT Concept yang akan mulai digunakan pada ajang balap Super GT Series 2024.

Calon mobil balap terbaru dari Honda ini diperkenalkan untuk pertama kali di dunia pada ajang Tokyo Auto Salon 2023 lalu, yang langsung mendapat sambutan positif dengan berhasil menyabet penghargaan 'Concept Car Category Grand Prize'.

Honda Civic Type R-GT Concept akan dikembangkan oleh Honda Racing Co Ltd (HRC). Untuk pertama kalinya, model Type R akan digunakan oleh Honda di ajang balap Super GT Series tahun depan.

Mobil balap ini dikembangkan dari model Honda Civic Type R generasi terbaru yang diperkenalkan di pertengah tahun lalu. Selain di ajang balap Super GT Series tahun 2024, Civic Type R generasi terbaru juga akan mulai digunakan di ajang balap Touring Car Series (TCR) tahun 2023. Honda juga akan memperkenalkan generasi terbaru Honda Civic TCR untuk digunakan di ajang balap FIA World Touring Car Cup (WTCR) 2023.

"Kami dengan bangga untuk pertama kalinya menggunakan brand Type R untuk calon mobil balap terbaru kami yaitu Honda Honda Civic Type R-GT Concept yang akan mulai digunakan di ajang balap Super GT Series tahun 2024. Kami juga sangat berterima kasih di mana calon mobil balap terbaru kami ini berhasil mendapat penghargaan bergengsi di ajang Tokyo Auto Salon 2023 ini," kata President dan CEO HRC Koji Watanabe dalam keterangan tertulisnya kepada Inilah.com.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

Pada awal tahun ini, Honda melalui HRC, juga telah mengumumkan program balap di 2023 ini dimana Honda akan terus memperkuat operasional serta kapabilitas motorsport dengan terus berpartisipasi di berbagai kejuaraan ajang balap roda empat serta roda dua tingkat internasional.

"Sejak didirikan, Honda tumbuh sebagai perusahaan dengan semangat balap dan telah mengembangkan sumber daya serta teknologinya melalui balap. 'Racing Spirit' Honda telah menjadi dasar komitmen Honda dalam mengejar mimpi dan meraih kemenangan. Dalam hal ini, motorsport merupakan perwujudan utama budaya perusahaan Honda. Pada tahun ini Honda akan terus memperkuat citranya dalam hal balap melalui berbagai aktivitas balap baik roda empat maupun roda dua di kancah internasional," ucap Director and Senior Managing Executive Officer of Honda Motor Co Ltd Shinji Aoyama.

Untuk memenuhi harapan para penggemar motorsport dan penggemar serta konsumen Honda di seluruh dunia, Honda akan terus mencurahkan energi untuk motorsport melalui HRC yang kini mengintegrasikan kegiatan balap motor dan mobil. Dengan perubahan ini, Honda akan menjadikan motorsport dengan tujuan untuk memantapkan diri sebagai merek balap yang lebih kuat, di mana Honda akan membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan sebagai bagian dari DNA Honda.

Honda dan HRC masih akan menyediakan power unit Red Bull Powertrains (RBPT) untuk Red Bull Group, yaitu tim Red Bull Racing dan juga Scuderia AlphaTauri, di musim balap F1 tahun 2023 ini. Tim Red Bull Racing akan meluncurkan mobil balap terbarunya pada tanggal 3 Februari 2023 mendatang sementara tim Scuderia AlphaTauri pada tanggal 11 Februari 2023.

Honda bersama tim Red Bull Racing telah meraih kesuksesan dengan meraih gelar juara dunia Formula 1 pada tahun 2021 dan 2022.

Selain itu, Honda akan terus mendukung bakat anak-anak muda asal Jepang yang mempunyai keinginan berjuang serta bersaing di kejuaraan balap mobil tingkat dunia melalui Honda Performance Development Academy Program. Honda bertekad untuk kembali meraih bibit pembalap unggul di ajang FIA Formula 2 Championship (F2) dimana Ayumu Iwasa akan kembali berlomba pada musim balap 2023 ini.

Selain F2, Honda juga berharap dapat menjaring bibit pembalap unggulan dari balapan lainnya, mengikuti jejak Yuki Tsunoda yang berlaga di F1 bersama tim Scuderia AlphaTauri sejak 2021.

Selain itu, Honda melalui Honda Performance Development (HPD) akan meneruskan partisipasinya di ajang balap IMSA SportsCar Championship di mana Honda menggunakan mobil balap Acura ARX-05 di kelas Daytona Prototype International (DPI) dan Acura NSX GT3 Evo di kelas GT Daytona (GTD Pro/GTD).

Honda dan HPD juga masih akan memasok mesin balap Honda untuk enam tim (total 17 mobil) yang akan berlaga di ajang balap IndyCar Series tahun 2023 ini.

Di Jepang, Honda masih akan berpartisipasi di ajang balap Super GT dengan bertekad untuk merebut kembali gelar juara di kelas GT500 dengan mengandalkan mobil balap Honda NSX-GT Type S.

Honda juga akan berupaya untuk mempertahankan prestasinya di ajang balap Japanese Super Formula Championship. Pada tahun 2022 lalu, Honda berhasil meraih gelar juara ganda di ajang balap tersebut lewat Tomoki Nojiri dan Team Mugen.