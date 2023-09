Honda SUV RS Concept, Tawarkan Karakter Lebih Sporty untuk Sebuah SUV

Untuk pertama kalinya di dunia, Honda memperkenalkan Honda SUV RS Concept pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten, 11-21 November 2021.

Kendaraan ini dirancang sebagai sebuah mobil SUV kompak dengan memadukan karakter lebih sporty, performa berkendara yang menyenangkan serta kecanggihan teknologi.

Honda SUV RS Concept sekaligus menandai pertama kalinya Honda di Indonesia menampilkan varian RS pada sebuah model SUV. Logo RS diterapkan Honda untuk varian produknya yang mempunyai karakter yang lebih sporty.

Saat ini, beberapa model Honda di Indonesia yang mempunyai varian RS adalah Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback dan All New Honda Civic.

President Director Honda Prospect Motor (HPM) Takehiro Watanabe mengatakan bahwa saat ini segmen SUV sedang sangat bertumbuh di Indonesia dan konsumen menyukai karakter mobil yang lebih sporty untuk menyesuaikan dengan aktivitas dan kondisi jalan yang beragam,

"Honda SUV RS Concept hadir sebagai visi kami tentang bagaimana sebuah Sport Utility Vehicle menjadi semakin sporty dengan menerapkan karakter RS yang selama ini sudah sangat diterima baik oleh konsumen di Indonesia. Kami sangat bangga menjadikan Indonesia sebagai yang pertama di dunia untuk memperkenalkan Honda SUV RS Concept."

Mobil konsep yang dikembangkan sebagai kolaborasi antara Honda R&D Asia Pacific Co Ltd. dan tim Honda di Indonesia ini menampilkan desain eksterior bergaya sporty sesuai DNA Honda dalam sebuah platform mobil SUV kompak.

Dari sisi eksterior, Honda SUV RS Concept tampil dengan bodi yang ramping, garis yang tajam dan kokoh, serta grille yang menyatu dengan bodi yang semakin memperkuat karakter sporty.

Honda SUV RS Concept merupakan salah satu display utama yang tampil di booth Honda pada ajang GIIAS tahun ini.

Honda di GIIAS 2021

Mengusung tema 'Amplifying Joy', booth Honda menampilkan berbagai produk, teknologi dan aktivitas terbarunya. Tema ini menggambarkan komitmen Honda untuk terus menghadirkan kesenangan bagi konsumen di Indonesia melalui berbagai produk dan teknologi terdepan.

Selain Honda SUV RS Concept, booth Honda juga menampilkan sebanyak 24 mobil dengan area seluas 2.394 m2, termasuk model terbaru All New Honda BR-V yang baru diluncurkan secara virtual pada bulan September lalu. Untuk pertama kalinya, konsumen dapat melihat langsung berbagai varian All New Honda BR-V di ajang motor show kali ini.

Mobil lain yang juga diluncurkan tahun ini, yaitu Honda City Hatchback RS juga tampil pertama kalinya di ajang GIIAS. Tak hanya dengan model standarnya, Honda City Hatchback RS dengan cat khusus hasil kolaborasi dengan desainer Never Too Lavish juga ditampilkan di 'Sporty Zone' bersamaan dengan Honda Racing Simulator dan game BVDC sehingga pencinta balap dapat menikmati tampilan mobil Honda dengan nuansa balap dan berbagai aktivitas motorsport Honda.

Selain itu, booth Honda juga akan menghadirkan 'Sensing Zone' dimana pengunjung dapat mengenal lebih dekat dan merasakan pengalaman dari teknologi keselamatan khas Honda ini.

Honda Brio juga mempunyai area khusus bernama 'Brio World' yang tidak hanya menampilkan model standarnya, tetapi juga Honda Brio Touring Car milik Canya Prasetyo, pembalap Honda Racing indonesia.

Selain itu, Honda juga menampilkan Honda Brio Millenials Project #2 yang diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada pengunjung yang ingin memodifikasi Honda Brio dengan tampilan yang lebih sporty namun tetap dapat digunakan sehari-hari.

Honda Brio Millenials Project #2 ini mengalami ubahan pada bagian suspensi, velg, ban, serta dibalut oleh decals yang didominasi warna biru dengan sentuhan aksen warna kuning.

Display Mobil Honda di GIIAS 2021:

- Honda SUV RS Concept (World Premiere)- New Honda Brio RS CVT- New Honda Brio RS Urbanite Edition- New Honda Brio Satya- New Honda Mobilio RS- New Honda Mobilio E MT- Honda City Hatchback RS- All New Honda BR-V Prestige with Honda SENSING- All New Honda BR-V Prestige- All New Honda BR-V E CVT- New Honda HR-V 1.8L Prestige- New Honda HR-V 1.5L Special Edition- New Honda HR-V 1.5L E CVT- New Honda CR-V 1.5L Prestige Turbo- New Honda CR-V 1.5L Turbo- New Honda CR-V 2.0L- All New Honda City- New Honda Civic Hatchback RS- All New Honda Civic RS- All New Honda Accord- New Honda Odyssey 2.4L- Honda Brio Touring Car – Canya Prasetyo, Honda Racing Indonesia- Honda Brio Millenials Project #2- Honda City Hatchback Racing Concept 2022- Honda City Hatchback x NeverTooLavish.