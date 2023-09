Honda Tawarkan Ragam Program Menarik di Jakarta Fair Kemayoran 2022

Hadir kembali di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2022 yang berlangsung mulai pada 9 Juni hingga 17 Juli 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Honda Jakarta Center menawarkan berbagai program penjualan yang menguntungkan untuk konsumen yang ingin membeli mobil Honda.

Honda memberikan kemudahan bagi konsumen yang membeli mobil Honda selama JFK 2022 berlangsung melalui program penjualan bertajuk 'Rayakan Hajatan Jakarta Bersama Honda' di antaranya Lucky Dip hingga puluhan juta rupiah, Down Payment (DP) mulai dari 10 persen, bunga rendah 0 persen, tenor 7 tahun hingga cicilan mulai dari Rp2 juta untuk pembelian model tertentu.

Tik hanya itu saja, Customer mendapatkan kesempatan meraih undian Grand Prize berupa satu unit sepeda lipat, dua logam mulia, televisi, air fryer, smartphone, puluhan voucher belanja, puluhan voucher bensin, dan puluhan uang elektronik seluruh pembelian mobil Honda selama event JFK 2022 berlangsung.

Program ini juga memberikan gratis paket perawatan berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun serta tambahan voucher service dan parts yang dapat digunakan di seluruh diler resmi Honda di area Jabodetabek.

Jakarta Fair Kemayoran (JFK) merupakan event pameran dan hiburan terbesar sekaligus terlama di Asia Tenggara. Acara ini digelar pada 9 Juni hingga 17 Juli 2022 pukul 15.30-22.00 WIB (weekdays) dan pukul 10.00-22.00 WIB (weekend).

"Pada ajang Jakarta Fair Kemayoran kali ini, Honda hadir dengan tema 'Rayakan Jakarta Hajatan bersama Honda'. Kami mengundang para konsumen beserta keluarga untuk datang dan mengunjungi booth kami di Hall A1 dimana kami hadir dengan berbagai kemudahan pembayaran dan program penjualan yang menarik untuk menjawab berbagai kebutuhan kendaraan para konsumen," kata Direktur Honda Jakarta Center Hendra Kustiawan.

Booth Honda sendiri di acara JFK terletak di Hall A1 dengan luas 256 m2 menampilkan lima unit display yang terdiri dari Honda City Hatchback RS, All New Honda BR-V Prestige, All New Honda HR-V 1.5L SE, New Honda Brio RS Urbanite Edition, dan New Honda CR-V Turbo Prestige. Selain itu, booth Honda juga menghadirkan permainan interaktif berhadiah merchandise menarik selama pameran berlangsung.