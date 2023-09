Honda Turut Revitalisasi Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas di Kota Bogor

Honda Prospect Motor (HPM) terus menggaungkan kampanye global 'Safety for Everyone' yang bertujuan menciptakan kondisi aman bagi semua pengguna jalan, mulai dari pengendara dan penumpang di dalam mobil, pengguna kendaraan lainnya, hingga pejalan kaki.

Tak hanya dengan teknologi keselamatan dalam mobil, inisiatif keselamatan Honda juga terwujud dari perbaikan fasilitas di jalan raya, salah satunya melalui kegiatan revitalisasi marka jalan dan rambu lalu lintas di Kota Bogor yang diresmikan pada Rabu, 15 Desember 2021.

Untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) kali ini, HPM bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk merevitalisasi marka jalan dan rambu lalu lintas di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kota Bogor, Jawa Barat.

Revitalisasi yang dilakukan meliputi marka membujur utuh dan marka membujur putus-putus di dua sisi jalan sepanjang 8 meter, rambu petunjuk, zebra cross dan lampu peringatan kuning. Ruas jalan ini sehari-hari digunakan oleh penduduk setempat sebagai akses utama menuju kawasan wisata Kebun Raya Bogor dan pusat Kota Bogor.

Saat ini, kondisi jalan tersebut tidak memiliki marka jalan yang mumpuni, sehingga tidak jarang mobil-mobil yang melintas di jalur ini mengalami kesulitan karena marka jalan yang kurang jelas.

Marka jalan merupakan tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi tanda berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya. Marka jalan ini dibuat dengan tujuan membantu memberikan petunjuk bagi para pengguna jalan lainnya untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Sementara rambu lalu lintas yang dibuat adalah Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki, yang berfungsi sebagai pemberi informasi saat seseorang sedang melakukan perjalanan. Rambu dengan warna dasar biru serta piktogram berupa gambaran orang sedang menyeberangi Zebra Cross ini termasuk rambu petunjuk yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki.

"Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan revitalisasi marka dan rambu jalan di Jalan Kolonel Ahmad Syam kerja sama Honda Prospect Motor bersama dengan Pemerintah Kota Bogor. Kami berharap ke depan, dari CSR program yang dilakukan Honda Prospect Motor dapat membantu meningkatkan tata tertib lalu lintas dan keselamatan transportasi," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial Honda dan sekaligus merupakan perwujudan dari visi 'Safety for Everyone', di mana Honda ingin mewujudkan sebuah lingkungan aman bagi seluruh pengguna jalan.

"Untuk mewujudkan visi tersebut, kami berusaha untuk terus menghadirkan produk dengan fitur dan teknologi keselamatan terdepan, melakukan sosialisasi keselamatan berkendara untuk konsumen, serta membantu menciptakan kondisi jalan yang aman bagi setiap orang. Harapan kami dengan adanya marka jalan dan rambu petunjuk jalan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat sekitar," ucapnya.

Visi Honda untuk 'Safety for Everyone Honda' terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait, yakni keahlian dan kesadaran manusia, teknologi kendaraan, dan ekosistem jalanan.

Dari sisi produk, salah satu teknologi terdepan dari sisi keselamatan yang diusung produk Honda saat ini adalah Honda SENSING, yaitu rangkaian teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan komprehensif bagi pengemudi dan penumpang dengan cara memberikan peringatan hingga secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

Fitur-fitur pada Honda SENSING meliputi Collision Mitigation Brake System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation System (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC) with Low Speed Follow, Auto-High Beam, serta Lead Car Departure Notification System (LCDN).

Dengan berbagai fungsi dan kemampuannya, Honda SENSING berfungsi untuk melindungi pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya dengan cara mencegah tabrakan di jalan.

Di samping itu, Honda SENSING juga mengedukasi pengemudi untuk berkendara lebih aman dengan memberikan berbagai peringatan dan koreksi ketika sistem mendeteksi gaya berkendara yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.Saat ini, teknologi Honda SENSING telah diterapkan Honda pada sejumlah model seperti Honda Accord, Honda Odyssey, Honda Civic RS, Honda CR-V, dan All New Honda BR-V.