Honda Umumkan Program Balap Tahun 2022 Lewat HRC

Honda Motor Co Ltd mengumumkan program balap tahun 2022. Mulai musim ini, Honda akan semakin memperkuat operasional dan kapabilitas motorsport dengan menambah aktivitas balap mobil ke Honda Racing Corporation (HRC) yang selama ini mengoperasikan aktivitas balap motor Honda.

"Sejak didirikan, Honda tumbuh sebagai perusahaan dengan semangat balap dan telah mengembangkan sumber daya serta teknologinya melalui balap. 'Racing spirit' Honda yang menjadi dasar komitmen Honda untuk menang dalam mengejar mimpinya, telah diturunkan dari pendiri perusahaan kepada rekan-rekan Honda saat ini. Dalam hal ini, motorsport merupakan perwujudan utama budaya perusahaan Honda. Dengan selalu mengingat hal itu, Honda akan melanjutkan tantangan ini dengan mengikuti balap di berbagai kategori di musim 2022," kata Toshihiro Mibe, Director, President, and Representative Executive Officer Honda Motor Co Ltd

Untuk memenuhi harapan para penggemar motorsport dan penggemar Honda serta konsumen Honda di seluruh dunia, Honda akan terus mencurahkan energi untuk motorsport melalui HRC yang kini mengintegrasikan kegiatan balap motor dan mobil.

Dengan perubahan ini, Honda akan menjadikan motorsport dengan tujuan untuk memantapkan diri sebagai merek balap yang lebih kuat, di mana Honda akan membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan sebagai bagian dari DNA Honda.

Pada musim 2022, berdasarkan permintaan dari Red Bull Group, HRC akan mendukung Red Bull Powertrains yang akan memasok Power Unit yang menggunakan teknologi Power Unit Honda ke Scuderia AlphaTauri dan Red Bull Racing.

Selain itu, Honda akan mendukung partisipasi anak-anak muda asal Jepang yang berjuang untuk bersaing di dunia balap mobil di FIA Formula 2 Championship (F2) dan balapan lainnya, mengikuti jejak Yuki Tsunoda yang akan berlaga di F1 bersama Scuderia AlphaTauri.

Di Jepang, Honda akan berusaha untuk merebut kembali gelar juara di kelas GT500 dari Seri SUPER GT dengan meluncurkan model baru NSX-GT. Honda juga akan melakukan perubahan struktur tim dan berusaha meraih kemenangan beruntun di Japanese SUPER FORMULA Championship.

Honda juga akan memasok mesin balap berbasis Civic Type R, Civic TCR, untuk FIA World Touring Car Cup (WTCR) yang akan memasuki tahun ke-5 dan seri TCR dan balapan ketahanan yang telah populer di seluruh dunia.

Selain itu, Honda akan terus memasok NSX GT3 Evo ke kejuaraan GT dan balapan yang diadakan di Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Di Amerika Utara, melalui Honda Performance Development (HPD), Honda akan memasok mesin ke 17 mobil dengan enam tim yang akan berlaga di IndyCar Series.