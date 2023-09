Honda WR-V Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp271,9 Juta

Untuk pertama kalinya di dunia, Honda Indonesia meluncurkan Honda WR-V di Jakarta pada Rabu (2/11/2022). Ditawarkan dengan harga mulai Rp271,9 juta, produk terbaru ini menjadi model pertama Honda di segmen Small SUV di Indonesia, memadukan karakter khas SUV Honda yang memiliki performa dan teknologi terdepan dengan desain lebih compact dan gaya lebih sporty.

Honda WR-V dikembangkan dari Honda SUV RS Concept yang merupakan sebuah SUV Compact dengan karakter yang lebih sporty khas varian RS dari Honda. Konsep ini sebelumnya juga telah diwujudkan melalui varian RS yang hadir pertama kali pada sebuah model SUV melalui All New Honda HR-V yang diluncurkan di Indonesia pada Maret 2022.

Penerapan penuh dari konsep ini kemudian hadir melalui model produksi massal dari Honda WR-V yang sempat ditampilkan dengan stiker kamuflase di pameran otomotif dan roadshow di berbagai daerah di Indonesia, yang juga telah disambut dengan sangat antusias oleh konsumen.

Sebelum diluncurkan, Honda WR-V telah melalui serangkaian riset terhadap konsumen dan menjalani tes di berbagai kondisi jalan di Indonesia. Berdasarkan hasil studi tersebut, Honda kemudian merancang sebuah mobil yang menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia, khususnya di segmen anak muda dan keluarga muda yang menginginkan sebuah SUV berukuran compact yang cocok untuk perkotaan maupun sub-urban, memiliki desain stylish dan sporty, performa bertenaga dan fitur yang canggih.

Di Indonesia, Honda WR-V hadir melengkapi lini SUV Honda yang sebelumnya telah sukses dengan model seperti New Honda CR-V, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

Sebagai bagian dari lini SUV Honda, Honda WR-V juga dibekali karakter yang menjadi ciri khas SUV Honda lainnya seperti ground clearance tinggi, performa mesin yang bertenaga, kabin yang luas, serta teknologi yang canggih.Lebih dari itu, Honda WR-V dirancang dengan gaya yang lebih sporty dan berbagai keunggulan dibandingkan model lain di kelasnya.

"Honda WR-V dirancang dan dikembangkan melalui riset dan pengujian yang langsung dilakukan di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan karakter jalan di Indonesia. Dengan berbagai keunggulan dibandingkan model lain di kelasnya, mulai dari desain yang sporty, performa mesin terbesar, ground clearance tertinggi, hingga teknologi keselamatan terdepan, model ini dipersembahkan untuk orang-orang yang memiliki semangat untuk unggul dan akan membawa mereka menjadi pemenang dalam kehidupannya," kata Presiden Director Honda Prospect Motor (HPM) Kotaro Shimizu saat peluncuran.

Pada sisi eksterior Honda WR-V karakter SUV yang gagah berpadu dengan desain yang lebih sporty. Tampilan depan Honda WR-V pada model ini hadir dengan gril depan yang mengusung desain tesselated bernuansa futuristik dan dilengkapi dengan lampu depan modern dengan aksen chrome berwarna gelap yang sporty.

Honda WR-V juga hadir dengan lampu depan LED tipis, tajam dan panjang sehingga terlihat premium serta memberikan visibilitas bagi pengemudi secara jelas. Mobil ini juga dilengkapi dengan lampu sein Sequential yang modern dan membuat tampilan depan SUV ini terlihat menarik.

Tampilan desain belakang mobil terlihat canggih dan unik dengan penggunaan LED bars. Tampilan samping mobil terlihat ramping dan sporty dimana garis bodi mobil dibuat memanjang mulai dari lampu depan memanjang ke samping, bodi, dan berakhir di lampu belakang.

Pada pintu belakang Honda WR-V dibuat unik dengan menggunakan konsep layaknya sebuah mobil coupe dimana door handle terletak pada bagian samping bingkai jendela.

Honda WR-V memiliki ground clearance yang tertinggi di kelasnya dengan tinggi 220mm sehingga memberikan rasa aman saat melalui berbagai kondisi jalan. Honda WR-V RS menggunakan velg berukuran 17 inci two-tone yang memiliki elemen desain yang lebih sporty untuk menegaskan karakter RS. Sementara Honda WR-V tipe E menggunakan velg berukuran 16 inci.

SUV anyar ini menawarkan area kokpit yang dirancang dengan baik untuk memberikan ruang yang lega bagi pengemudi. Honda WR-V menggunakan bahan kursi kombinasi leather dan fabric serta tersedia center console box berbahan kulit dengan armrest.

Desain interior yang sporty dan berkualitas menyatu untuk mewakili karakter SUV kompak. Honda WR-V juga memiliki 12V Power Outlet untuk kemudahan penyambungan dan pengisian daya dengan dua USB port yang dapat dihubungkan ke berbagai perangkat.

Kenyamanan mengendarai Honda WR-V juga didukung layar 4.2-inch Thin-Film Transistor (TFT) Display pada dashboard untuk menampilkan berbagai informasi akurat saat berkendara seperti fungsi Honda SENSING, rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh perjalanan dan sisa bahan bakar, yang dipadukan dengan display audio dengan layar sentuh 7-inch yang telah dilengkapi berbagai fungsi antara lain Smartphone Connection dan Hands-Free Telephone.

Proporsi kabin Honda WR-V ramping, namun juga dapat memberikan ruang yang lebih nyaman dan lapang. Ruang lutut dibuat lebar, ruang jarak kepala serta ruang kaki dibuat lebih luas yang merupakan terbesar di kelasnya. Ruang bagasi mobil ini dapat menampung 380 liter menawarkan ruang kargo yang lebih luas untuk membawa ragam barang untuk berbagai kegiatan.

Kekedapan kabin Honda WR-V menggunakan bahan peredam semprotan bisa dan struktur panel tertutup di sekitar area panel bodi mobil sehingga menghasilkan tingkat kesenyapan yang lebih baik, mencegah debu dan bau tidak sedap dari luar.

Honda WR-V tipe RS dan RS with Honda SENSING mempunyai kompartemen penyimpanan seat back pocket di belakang kursi penumpang depan dan dapat ditemukan juga di kursi pengemudi, juga ada mempunyai total 6 tempat botol air dan kursi baris kedua yang dapat dilipat hingga 40:60.

Tipe RS dan RS with Honda SENSING juga dilengkapi Rear Seat Reminder, yaitu fitur suara dan peringatan tampilan multi-informasi untuk mengingatkan pengemudi untuk memeriksa kursi belakang jika ada yang tertinggal sebelum meninggalkan kendaraan.

Honda WR-V menggunakan mesin 1.5 L i-VTEC DOHC 4 silinder segaris DBW, 16 katup yang memiliki tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

Dapur pacu ini dipadukan transmisi CVT dengan teknologi G-design shift yang menghasilkan performa akselerasi yang bertenaga serta memiliki efisien bakar yang meningkat sebesar 4 persen. Performa mesin bertenaga dipadu dengan transmisi CVT membantu pengemudi terasa menyenangkan ketika berkendara melewati macam kondisi jalan di perkotaan maupun luar kota.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

Honda WR-V juga dilengkapi dengan fitur pertama di kelasnya seperti Walk-Away Auto Lock berfungsi untuk mengunci pintu secara otomatis beberapa saat setelah pengemudi berjalan minimal 2 meter atau lebih dari mobil. Mobil baru ini juga dilengkapi fitur seperti Remote Engine Start yang berfungsi untuk menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum masuk ke dalam kendaraan.

Honda WR-V juga telah disematkan teknologi Honda LaneWatch yang memberikan pengemudi pandangan yang lebih luas dari area blind spot. Smart Entry System untuk mempermudah masuk ke dalam kendaraan tanpa menggunakan kunci dan Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal dimana spion dapat menutup otomatis ketika mobil terkunci.

Honda WR-V memiliki kamera belakang yang dapat menunjukkan tampilan atas, tampilan normal (130 derajat), atau tampilan belakang lebar (180 derajat) saat transmisi dalam posisi Mundur.

Terdapat fitur Auto Headlight pada Honda WR-V RS with Honda SENSING, yaitu lampu depan yang dapat menyala secara otomatis saat kondisi pencahayaan rendah dan saat kondisi kunci mobil terbuka dan dan mati beberapa saat setelah mobil terkunci. Selain itu fitur tersebut akan menyala saat wiper digunakan beberapa kali dan otomatis mati ketika wiper tidak digunakan.

Dari segi keselamatan, Honda WR-V dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda SENSING. Teknologi ini sebelumnya telah disematkan pada mobil-mobil Honda seperti New Honda Accord, New Honda CR-V, All New Honda Civic RS, All New Honda HR-V, All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS.

Honda SENSING adalah serangkaian teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang dengan memberikan peringatan untuk secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Teknologi Honda SENSING pada Honda WR-V meliputi:

Merupakan sistem yang membantu ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan. CMBS didesain untuk memberi tanda atau peringatan ketika potensi berbenturan dapat terjadi, dan membantu mengurangi kecepatan kendaraan untuk mengurangi dampak benturan yang tidak terhindarkan.

- Auto-High Beam (pertama di kelasnya)Sistem ini secara intuitif menggunakan lampu besar ketika penerangan minim dan tidak ada kendaraan di depan maupun arah berlawanan dan berganti menjadi lampu normal tergantung pada kondisi jalan.

- Lane Keeping Assist System (pertama di kelasnya)Membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terdeteksi dan memberikan getaran dan visual jika kendaraan terdeteksi keluar dari jalur.

- Lead Car Departure Notification System (LCDN)Sistem yang berfungsi untuk menginformasikan pengemudi saat kendaraan berhenti dan kendaraan didepannya mulai menjauh.

- Road Departure Mitigation (RDM)Berfungsi untuk memberikan peringatan dan jika diperlukan melakukan koreksi secara otomatis pada roda kemudi apabila pengendara keluar dari jalur agar kembali ke jalur yang benar.

- Adaptive Cruise Control (ACC)Membantu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan, membantu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan tanpa harus menginjak rem atau gas apabila kendaraan yang terdeteksi berhenti.

Honda WR-V tersedia dalam varian dan harga sebagai berikut:

- Tipe E CVT dengan harga Rp.271,9 juta- Tipe RS CVT dengan harga Rp289,9 juta- Tipe RS CVT with Honda SENSING Rp309,9 juta.