Honda WR-V Terdepan di Segmen Small SUV, Brio Tetap Terlaris

Pada Januari 2023, Honda WR-V mencatat penjualan sebesar retail 1.780 unit, sekaligus menjadi market leader di segmen Small SUV dengan pangsa pasar sebesar 42 persen. Sejak diluncurkan pada November 2022, Honda WR-V sudah terjual sebanyak 2.411 unit di Indonesia.

Secara total, Honda mencatat total penjualan retail sebesar 11.018 unit pada Januari lalu. Honda Brio masih memimpin penjualan Honda di bulan lalu dengan catatan 4.531 unit. Selanjutnya diikuti Honda HR-V sebanyak 2.355 unit, Honda BR-V 1.490 unit, Honda CR-V 399 unit, Honda City Hatchback 357 unit, Honda Mobilio 67 unit, Honda City 15 unit, Honda Accord 15 unit, dan Honda Civic RS sebanyak sembilan unit.

"Kami berterima kasih kepada konsumen yang telah menyambut baik produk terbaru kami, yaitu Honda WR-V yang selama tiga bulan setelah diluncurkan sudah mengumpulkan pemesanan lebih dari 5.000 unit di Indonesia. Kami akan berupaya untuk secepatnya memenuhi permintaan konsumen untuk Honda WR-V dan produk-produk Honda lainnya," kata Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy di sela-sela gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

"Untuk mendukung penjualan di awal tahun ini, kami juga menampilkan produk-produk terbaru serta program penjualan di IIMS 2023 yang akan memberikan nilai lebih bagi konsumen yang melakukan pembelian selama bulan Februari ini," lanjutnya.

Honda WR-V menjadi salah satu display di booth Honda pada ajang IIMS 2023. Dalam pameran otomotif yang digelar pada 16-26 Februari 2023 ini, Honda menampilkan Honda WR-V dengan salah satu warna favoritnya, yaitu Ignite Red Metallic di zona Ignite Red bersama dengan model-model sporty Honda lainnya, yaitu All New Honda Civic RS dan All New Honda HR-V RS Turbo.

Selain itu, sebagai salah satu model Honda yang memiliki fitur Honda SENSING, Honda WR-V juga tampil di zona Honda SENSING bersama dengan New Honda Accord, All New Honda BR-V Prestige, dan Honda City Hatchback RS.