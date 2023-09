HondaJet Elite S Kembali Raih Penghargaan Bergengsi

HondaJet Elite S yang merupakan produk terkini dari Honda Aircraft Company berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai 'Best Light Jet' dari ajang Robb Report's Best of the Best Issue yang ke-34.

Di ajang penghargaan tersebut, Robb Reports juga mengumumkan berbagai produk terbaik dari seluruh dunia dalam kurun waktu 12 bulan terakhir sejak diluncurkan.

Penghargaan itu merupakan yang kedua kalinya diraih oleh HondaJet setelah sebelumnya pada tahun 2007 dimana HondaJet berhasil meraih Best of the Best Award. Honda Aircraft Company sendiri mulai beroperasi pada tahun 2006.

"Kami merasa sangat senang produk HondaJet Elite S berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai produk light jet yang mengedepankan personal mobility. Selain itu juga hal ini sejalan dengan kontinuitas kami dalam menghadirkan inovasi teknologi, performa serta desain terhadap HondaJet ini," kata Hideto Yamasaki, President dan CEO Honda Aircraft Company dalam keterangannya yang dikutip Minggu (19/6/2022).

Untuk HondaJet Elite S diluncurkan dan mulai dijual pada Mei 2021 lalu. HondaJet berhasil mempertahankan predikatnya sebagai pesawat light jet yang paling banyak terjual di kategorinya selama lima tahun berturut-turut dalam industri penerbangan. Pada akhir tahun 2021 lalu, Honda Aircraft Company menandai terjualnya serta pendistribusian HondaJet ke 200-nya.

HondaJet Elite S dilengkapi dengan berbagai teknologi terdepan di kelasnya, seperti FAA DataComm, ACARS, serta Advanced Steering Augmentation System (ASAS) yang dapat mengurangi peranan dari pilot, namun tetap mengedepankan tingkat keselamatan yang tinggi.

"Tim riset kami telah mengikuti perkembangan HondaJet bahkan sejak dari awal kemunculannya di tahun 2003 dalam bentuk konsep hingga kini muncul varian HondaJet Elite S yang terdepan dari segi teknologi di kelasnya. Selain itu juga varian ini dijual dalam berbagai pilihan warna baru yang sangat atraktif," kata Paul Croughton, Editor in Chief of Robb Report.