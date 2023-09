Hong Kong Open 2023: Ada Ginting, 10 Wakil Indonesia Main Hari Ini

Anthony Sinisuka Ginting bakal membuka perjuangan wakil Indonesia di Hong Kong Open hari ini, Rabu (13/9/2023).

Tunggal putra nomor dua dunia itu, bakal ditantang wakil Kanada, Brian Yang. Di atas kertas, Ginting harusnya tak akan menemui kesulitan menghadapi pemain peringkat 27 dunia tersebut.

Masalahnya, Ginting kini masih mencari permainan terbaiknya pasca absen di Kejuaraan Dunia BWF 2023. Come back di China Open seminggu lalu, Ginting harus kalah di babak pertama.

Hong Kong Open Super 500 kali ini bakal jadi pembuktian Ginting sebagai tunggal putra terbaik Indonesia.

Selain Ginting, tunggal putra Indonesia lainnya juga akan berlaga di hari ini. Mereka adalah Jonatan Christie Vs Ng Ka Long Angus, dan Chico Aura Dwi Wardoyo melawan Wang Tzu Wei (China Taipei).

Dari sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan Busanan Ongbamrungphan. Jorji masih unggul head to head dengan pemain Thailand tersebut.

Tunggal putri lainnya, Putri Kusuma Wardana, akan menantang mantan tunggal putri terbaik Jepang, Nozomi Okuhara.

Sementara ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja akan menghadapi finalis China Open 2023, Thom Gicquel/Delphine Delrue.



Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Brian Yang

Jonatan Christie vs Ng Ka Long Angus

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Wang Tzu Wei

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Busanan Ongbamrungphan

Putri Kusuma Wardani vs Nozomi Okuhara

Ganda Campuran

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Hoo Pang Ron/Teoh Mei Xing

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Thom Gicquel/Delphine Delrue